“No hay que esconder nada”: la llamada de atención de Noemí Galera a los alumnos de ‘OT 2025’

La convivencia dentro de la Academia de 'Operación Triunfo 2025' no está siendo sencilla. Casi un mes después del arranque del programa, Noemí Galera ha vuelto a intervenir para reconducir la actitud de los concursantes, que, según ella, todavía no se han adaptado del todo a convivir rodeados de cámaras.

Durante una charla con todos los participantes, la directora les transmitió su preocupación por la falta de naturalidad que está percibiendo en el día a día. "Me da la sensación desde fuera que os estáis poniendo muchas corazas. Y creo que es porque venimos de una edición muy cercana, y porque estáis muy pendientes de lo que van a pensar fuera", explicó Galera, visiblemente seria pero empática.

La también responsable de casting puso como ejemplo lo ocurrido en el Chat con Miriam Rodríguez, donde notó cierta tensión entre los concursantes tras un comentario espontáneo de Guille Toledano sobre la filtración de la lista de participantes antes de su anuncio oficial. "No hay que esconder nada. Cuando intentas esconder las cosas es peor. Hay que decir las verdades", insistió. Para la directora, la clave está en mostrarse tal como son: "Las cámaras detectan la verdad, y la gente en su casa se da cuenta de todo".

Galera reconoció que comprende la dificultad de adaptarse al ritmo del programa, pero recordó que esa es parte del proceso. "Ya sabíais adonde veníais, pero nadie es consciente de la magnitud y la presión que este programa genera en los participantes", admitió, subrayando que la evolución personal también forma parte de la experiencia en 'OT 2025'.

Además, aprovechó para hacer una llamada de atención sobre la actitud de algunos alumnos cuando reciben visitas: "Cuando viene una visita, hasta la actitud corporal es importante. La persona que os está dando la charla puede pensar que no os está gustando, y la gente viene con mucha ilusión".

La directora cerró su intervención con un mensaje de ánimo, animándoles a soltarse y dejar de pensar en las cámaras: "Cuanto más naturales seáis, la gente que os va a seguir es la que os va a conocer aquí y se va a enamorar de vosotros como artistas y como personas. Se nota cuando estáis con el freno de mano puesto".