Prime Video lanza resúmenes en vídeo generados por IA para sus series

Prime Video ha anunciado el lanzamiento de Video Recaps, una nueva función que utiliza inteligencia artificial generativa para crear resúmenes en vídeo de sus series originales. La herramienta, disponible desde este miércoles en fase beta, ofrece recapitulaciones audiovisuales completas antes de acceder a una nueva temporada, incorporando narración generada por IA, fragmentos de diálogo, música y clips seleccionados automáticamente.

Los Video Recaps están disponibles inicialmente en Estados Unidos para un conjunto de producciones de Prime Video en inglés, entre ellas 'Fallout', 'Tom Clancy’s Jack Ryan', 'Upload', 'Bosch' y 'The Rig'. La funcionalidad se irá extendiendo a otros dispositivos y regiones en los próximos meses. Por ahora, los usuarios pueden acceder a los resúmenes desde la página de detalles de cada serie a través del botón “Recap” cuando se dispongan a iniciar la siguiente temporada.

La nueva opción se suma a X-Ray Recaps, el sistema de resúmenes en texto introducido en 2023 que genera explicaciones “libres de spoilers” hasta el punto exacto donde el espectador dejó la serie. A diferencia de aquel, Video Recaps añade imagen, sonido y montaje, con el objetivo de ofrecer una contextualización más completa para quienes retoman una ficción tras un tiempo.

Según Amazon, la creación de cada recapitulación es un proceso automatizado en varias fases. El sistema analiza los episodios de la temporada para identificar puntos clave de la trama y arcos de personajes, selecciona los clips más relevantes y los combina con música, efectos de sonido y una narración generada por IA que conduce el resumen. El resultado, según la compañía, es un vídeo “de calidad cinematográfica” capaz de sintetizar los elementos esenciales antes de continuar la historia.

Gérard Medioni, vicepresidente de tecnología de Prime Video, destacó que la función supone “una aplicación pionera de la IA generativa en el streaming” y forma parte del compromiso de Amazon con la innovación y la accesibilidad para los usuarios.