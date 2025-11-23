"Aprendimos de ‘Juego de Tronos’ cómo negociar con Netflix”, admiten los Hermanos Duffer

Los creadores de 'Stranger Things', Matt y Ross Duffer, han revelado que una de sus principales referencias a la hora de negociar con Netflix la evolución de la serie fue 'Juego de Tronos'. En una extensa conversación concedida a Variety con motivo del estreno de la quinta y última temporada, los showrunners explicaron que observaron el modelo de crecimiento de la producción de HBO para defender ante la plataforma la necesidad de escalar su propia ficción.

“Siempre mirábamos a 'Juego de Tronos' y a lo que hicieron Dan Weiss y David Benioff”, afirmó Matt Duffer. “Usaron el éxito para ampliar la serie y hacerla crecer temporada a temporada, y nosotros trasladamos ese argumento a Netflix: si escalamos el show, escalará también la audiencia”, añadió.

Los hermanos reconocen que, cuando la serie debutó en 2016, no tenían experiencia en producciones de gran escala y debieron aprender a gestionar el crecimiento del proyecto. “No habíamos liderado nada parecido y no éramos políticamente hábiles para movernos en un sistema tan grande”, explicó Ross Duffer. Aun así, destacaron que la relación con la plataforma ha sido fluida: “La libertad creativa que hemos tenido en Netflix es enorme. Las pocas discusiones que ha habido han sido casi siempre sobre presupuesto”, matizó Matt.

A lo largo de la entrevista, los creadores también repasaron cómo ha evolucionado su trabajo tras casi una década al frente de 'Stranger Things', su método de escritura, las escenas que consideran más significativas de la serie y el aprendizaje que les dejó su primera gran producción. Sin embargo, subrayan que una idea se ha mantenido intacta desde el principio: “Intentamos centrarnos en una temporada cada vez. No pensamos en una gran mitología desde el inicio. 'Juego de Tronos' nos sirvió como ejemplo de cómo avanzar paso a paso”, dijo Ross.

Con el estreno de los primeros episodios de la temporada final el 26 de noviembre, los Duffer encaran el cierre de una serie que ha marcado a una generación de espectadores. “Hemos llevado 'Stranger Things' tan lejos como queríamos, y mirar atrás nos hace ver cuánto hemos aprendido en estos diez años”, concluyeron.