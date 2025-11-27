Amazon Prime Video convierte el Black Friday en una maratón histórica con NFL y dos grandes partidos de la NBA

El Black Friday será una fecha histórica para el deporte en streaming gracias a Amazon Prime Video, que ofrecerá más de 12 horas de retransmisiones en directo a nivel mundial, con el fútbol americano de la NFL y una doble jornada estelar de la NBA como grandes protagonistas. El evento central llegará a las 21:00 horas con el enfrentamiento de la NFL entre los Philadelphia Eagles, actuales campeones de la Super Bowl, y los Chicago Bears, desde el Lincoln Financial Field. Será el primer partido de la historia de la NFL retransmitido a nivel mundial en Prime Video, disponible en más de 240 países y territorios, sin necesidad de suscripción ni registro Prime. Pero el gran broche de oro llegará de madrugada con la NBA en estado puro. A la 1:30 h de la madrugada, se disputará el esperado duelo entre los Milwaukee Bucks y los New York Knicks, mientras que a las 4:00 h será el turno del espectacular choque entre los Dallas Mavericks y los Los Angeles Lakers en Los Angeles, con Luka Doncic jugando ante su ex equipo.

Antes del fútbol americano, Prime Video también retransmitirá a las 15:00 h el regreso de 'The Skins Game' del PGA TOUR, con figuras como Tommy Fleetwood y Justin Thomas. A las 19:30 h arrancará el previo del Black Friday Football. La emisión contará con opciones de audio en español, francés y portugués, además de tecnología avanzada como HDR, Next Gen Stats y Rapid Recap. En Estados Unidos, el partido de la NFL también estará disponible mediante NFL+, mientras que fuera del país se podrá ver en DAZN a través de NFL Game Pass. Con esta programación sin precedentes, Prime Video se posiciona como epicentro mundial del deporte en directo este Black Friday, con la NBA como gran reclamo nocturno para los aficionados internacionales.