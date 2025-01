Movistar Plus+ aumenta la oferta de canales para vivir una jornada final de Champions de infarto

La UEFA Champions League ha revolucionado su formato esta temporada, introduciendo una liga de 36 equipos en la que cada club se enfrenta a ocho rivales distintos. Este nuevo sistema establece que los equipos posicionados entre el 1º y el 8º puesto se clasifiquen directamente a los octavos de final. Por otro lado, las posiciones del 9º al 24º deberán competir en una eliminatoria para avanzar en el torneo. Con la última jornada de la fase de clasificación programada para el próximo miércoles 29 de enero a las 21:00, Movistar Plus+, poseedor de los derechos de emisión en España, ha decidido aumentar su oferta de canales. En una apuesta sin precedentes, la plataforma habilitará hasta 19 canales diferentes para garantizar que los aficionados al fútbol no se pierdan ningún detalle de esta vibrante jornada final. Actualmente, Movistar Plus+ cuenta con 13 canales dedicados a la Liga de Campeones, que se ampliarán con seis nuevas incorporaciones: Liga de Campeones 14 por M+ hasta Liga de Campeones 19 por M+, con varios de ellos ya en fase de pruebas en HD.

Listado completo de los canales

Los usuarios podrán disfrutar de la acción en diales que abarcan desde el 60 hasta el 189, con opciones en alta definición. Movistar Plus+ confirma su compromiso con los amantes del deporte rey, asegurando una cobertura total para seguir este nuevo y emocionante formato de la Champions League desde casa.