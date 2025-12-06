YouTube quiere los Oscar: la plataforma se lanza a por la gala más famosa de Hollywood

La carrera por decidir quién emitirá los Oscar a partir de 2029 ha dado un giro inesperado. YouTube ha mostrado formalmente su interés en hacerse con los derechos de la gala, un movimiento que situaría a la plataforma en el centro de uno de los eventos más seguidos del espectáculo mundial. La ceremonia, históricamente vinculada a la televisión tradicional, podría vivir una transformación sin precedentes si finalmente pasa a manos del gigante de Google.

El contrato actual con la cadena ABC, vigente hasta 2028, ha abierto la puerta a nuevas negociaciones, y es en ese escenario donde YouTube ha dado un paso al frente. Su intención es clara: convertir los Oscar en un evento mucho más global, accesible y adaptado a los hábitos de consumo actuales, dominados por el streaming y el contenido on demand.

La propuesta supondría un cambio radical en la forma de seguir la gala. Emitida a través de una plataforma digital, los Oscar podrían verse en cualquier dispositivo, sin barreras geográficas y con opciones interactivas que la televisión tradicional no puede ofrecer. Además, la posibilidad de una emisión gratuita abriría la puerta a audiencias masivas, especialmente entre los espectadores más jóvenes, un sector que la Academia lleva años intentando conquistar.

Por su parte, la Academia de Hollywood no descarta explorar este nuevo modelo. La caída de audiencias en la televisión lineal y la presión por modernizar el formato han provocado que el organismo esté más receptivo que nunca a alianzas con plataformas digitales. Un acuerdo con YouTube no solo garantizaría una enorme visibilidad, sino también una nueva narrativa en torno al evento: más contenido previo, más interacción y un alcance verdaderamente global.

En la industria, el interés de YouTube se interpreta como un movimiento estratégico para consolidarse como un actor de peso en la distribución de grandes eventos, compitiendo directamente con otros gigantes del streaming. Netflix, Amazon o Apple también han mostrado intención de entrar en este terreno, pero que YouTube —una plataforma abierta, gratuita y con miles de millones de usuarios— aspire a la gala más icónica de Hollywood marca un punto de inflexión.

Mientras tanto, ABC se prepara para defender una propiedad que ha emitido durante décadas. Sin embargo, el tablero audiovisual ha cambiado: los Oscar buscan renovarse, y YouTube representa una puerta a un futuro completamente distinto.