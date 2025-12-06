Final épica en “Drag Race España”: ¿quién ganará la edición más vista de la historia?

La quinta temporada de “Drag Race España” llega a su gran final este domingo, y no es una cualquiera: es la más intensa, espectacular y reñida que se recuerda. Cuatro reinas, cuatro estilos, cuatro personalidades que han sobrevivido a desafíos imposibles, pasarelas dramáticas y lipsyncs de alto voltaje. Ahora, Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco se enfrentan cara a cara por el título de superestrella drag española... y por los 50.000 euros de premio, el mayor en la historia del programa en nuestro país.

Con Supremme de Luxe al mando y el ya clásico jurado formado por Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi, la final promete una dosis doble de espectáculo. En esta última entrega, las finalistas participarán en una entrevista muy poco convencional —una especie de fiesta de pijamas con confesiones y juegos incluidos— antes de enfrentarse a su desafío final: un videoclip original y una batalla de lipsyncs que decidirá todo.

El último reto exige su “mejor look drag”, y no es poca cosa. Las expectativas están por las nubes y el nivel, este año, ha sido descomunal. Cada una de las reinas ha dejado claro que tiene talento, presencia escénica y una narrativa que contar. ¿Será suficiente para conquistar la corona? La decisión está en manos del jurado... y del destino.

La quinta edición no solo ha sido la más espectacular, sino también la más vista y mejor valorada por los fans. atresplayer se apunta otro tanto con un formato que no ha dejado de crecer. Esta temporada ha demostrado que el fenómeno drag en España está más vivo que nunca, y que ya forma parte de una expresión cultural que va mucho más allá de la televisión.

¿Y ahora qué? Pues más. Porque si algo ha dejado claro “Drag Race España” es que no hay freno para las reinas. El casting para la sexta edición ya está en marcha y, además, se ha confirmado una segunda entrega de “Drag Race España: All Stars”, convirtiéndose en la primera franquicia fuera de EE.UU. en repetir su versión estelar. Las plataformas están escuchando… y el público responde.

Este domingo, a las 20:00 en atresplayer, se cierra un capítulo brillante. Pero el taller más famoso de la televisión ya está listo para seguir haciendo historia. Y como siempre, solo una puede reinar.