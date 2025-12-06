El clásico Cluedo tendrá serie: llega una nueva adaptación del icónico juego de misterio

El universo del Cluedo, uno de los juegos de mesa de misterio más populares del mundo, vuelve a cobrar vida en formato televisivo. Sony Pictures Television y Hasbro Entertainment han puesto en marcha una serie de ficción inspirada en el clásico tablero, un proyecto que llevaba meses circulando entre plataformas y que finalmente ha encontrado luz verde para su desarrollo. La producción estará liderada por Dana Fox, que ejercerá como guionista y showrunner, y Nicholas Stoller, encargado de la dirección. Ambos actuarán también como productores ejecutivos.

Para captar el interés de posibles compradores, el equipo creativo envió el proyecto en un sobre manila al estilo Cluedo, acompañado de una copia del juego, un guiño que contribuyó a despertar el entusiasmo de varias plataformas antes de que se tomara la decisión final. Según fuentes del sector, la propuesta generó una fuerte competencia gracias a su enfoque: una mezcla de misterio, comedia y elementos al estilo de la franquicia Puñales por la espalda, un tono que encaja con la tendencia actual del género.

La serie presentará una versión contemporánea del elenco clásico de sospechosos, ahora reunidos en la mansión de un excéntrico multimillonario que organiza una velada de misterio. Lo que empieza como un juego pronto se convierte en una situación mucho más peligrosa, cuando los invitados descubren que nada es lo que parece y que las apuestas superan la mera diversión. El punto de partida gira, como en el juego original, en torno a las tres preguntas esenciales: ¿quién ha sido?, ¿dónde? y ¿con qué arma?

Además del equipo creativo principal, el proyecto cuenta con la participación de Gabriel Marano, de Hasbro Entertainment; Margy Love, de la productora Foxy, Inc.; y Conor Welch, de Stoller Global Solutions. Tanto Fox como Stoller mantienen acuerdos globales con Sony, lo que sitúa esta adaptación como una de las apuestas estratégicas del estudio para los próximos años.

El proyecto coincide con una nueva oleada de interés en el Cluedo, que este mismo año vio cómo Netflix daba luz verde a una versión no guionizada del formato. Ambas producciones surgen del acuerdo alcanzado en 2024 entre Sony y Hasbro para explotar los derechos audiovisuales del histórico juego, lanzado en 1949 y convertido desde entonces en un fenómeno mundial con más de 150 millones de copias vendidas.

Desde su creación, el Cluedo ha generado múltiples versiones, siendo la más recordada la película de 1985 protagonizada por Tim Curry, aunque otros intentos —como una serie animada desarrollada en Fox hace años— no llegaron a materializarse. Esta nueva adaptación busca revitalizar la marca para una audiencia actual, combinando nostalgia, humor y una estructura de thriller accesible para el gran público.