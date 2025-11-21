'GH 20' reacciona a su mínimo histórico con una expulsión sorpresa en el próximo debate

La vigésima temporada de 'Gran Hermano', el reality por excelencia de la televisión en España, no acaba de arrancar en términos de audiencias. La entrega de este juevessupuso otro mínimo histórico con un 11,3% de share y 636.000 espectadores en su tramo principal.

Aún así, desde Mediaset no pierden la fe y pondrán toda la carne en el asador el próximo domingo 23 de noviembre. En el nuevo episodio de 'Gran Hermano. El Debate', que presenta Ion Aramendi y está previsto que comience a partir de las 23:00 horas tras el debate de 'La isla de las tentaciones', el formato apostará por una expulsión sorpresa y una nueva ronda de nominaciones.

Tal y como ha adelantado el grupo de comunicación italiano, los seis candidatos a la expulsión se enterarán durante la gala de su situación y afrontarán la decisión de la audiencia con sus votos en la app de Mediaset Infinity.

Dicho grupo está integrado por Aquilino, Belén, Cristian, Desirée, Joon y Lorena, después de no haberse alzado con la victoria en la prueba que disputaron por equipos en la última gala. De ella resultaron ganadores Edurne, Íñigo, Jonay y José Manuel, logrando la inmunidad y el poder de cambiar las nominaciones en secreto.

Asimismo, tras la expulsión, los concursantes se enfrentarán a una nueva ronda de nominaciones en una noche que también abordará la última hora de la convivencia en la casa y que pretende incrementar el interés por el programa vistos los pobres datos que ha cosechado en sus primeras tres semanas.