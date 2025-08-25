'Bailando con las estrellas' regresa a Telecinco y Valeria Mazza desvela su fecha de estreno

Descendiendo de una nave espacial y vestidos de gala, Jesús Vázquez y Valeria Mazza anunciaban el regreso de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' la pasada semana a través de un vídeo promocional. Una edición que al parecer ya tiene fecha de estreno en Telecinco, tal y como ha desvelado la propia presentadora.

En una entrevista con la revista 'Hola', la modelo argentina ha hablado de su marido y sus hijos, entre otras cosas, y de su vuelta a España el sábado 13 de septiembre con el programa en el que varios famosos compiten junto a un bailarín profesional mostrando sus mejores pasos de baile.

El certamen de baile contará con cinco jueces de lujo, liderados por Pelayo Díaz, en detrimento de Antonia Dell'Atte. Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez completan el jurado de una nueva edición que llegará con un casting de lo más variado y televisivo.

A falta de confirmación y según adelantó la revista online Telemagazine, entre los concursantes se alternan rostros conocidos de la cadena como Bárbara Rey, Blanca Romero, Anabel Pantoja y Pepe Navarro. También se unen cantantes como Manu Tenorio, Jorge González y Nerea Rodríguez y la cómica Sara Escudero. A ellos también se sumarían Tania Medina ('Supervivientes'), el influencer Aless Gibaja, Matías Roure, camarero de 'First Dates', la actriz Nona Sobo ('Entrevías') y el actor Iago García.

El formato producido por Bulldog TV es una de las apuestas de la cadena con sede en Fuencarral para el próximo curso televisivo en el que intentará aumentar su audiencia tras el que está convirtiendo en el peor mes de su historia.

Sin ir más lejos, en la penúltima semana del mes ha registrado un 7,7% de media entre el 18 y 24 de agosto, peor dato en sus 35 años de vida. Al programa de baile se sumarán la nueva temporada de '¡De viernes!', la ficción 'La agencia' y el nuevo formato basado en el mundo del corazón que dirigirá Santi Acosta.