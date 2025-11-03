Adiós a la apuesta por el amor: Mediaset liquida 'El Loco Amor' antes de tiempo

Tras haber sumado sus peores cifras en términos de audiencia en el anterior curso televisivo, Mediaset ha decidido apostar más que nunca por los realities. Así, Telecinco comenzó la nueva temporada televisiva con el estreno, en una época inédita, de 'Supervivientes All Stars', al que prosiguen la nueva edición de 'La isla de las tentaciones' y 'Gran Hermano'. Pero la estrategia de este tipo de formato también se ha trasladado a la plataforma Mediaset Infinity, al parecer con un resultado que se aleja de lo deseado.

El pasado 15 de septiembre, después de haberlo presentado unos días antes en el FesTVal de Vitoria, dio comienzo un nuevo dating show bajo el título 'El loco amor' y presentado por la pareja televisiva formada por Sebastián Gallego y Oriana Marzoli. La idea era clara, alargar el formato hasta el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, según ha informado 'Poco Pasa TV', después de mes y medio, el grupo de comunicación ha decidido poner fin a las grabaciones, que continuarán hasta el final de la semana. De esta forma, el formato será cancelado, aunque continuará emitiéndose durante el mes de noviembre.

Este nuevo programa pretendía revolucionar la forma de buscar pareja y se definía como una aventura donde todo es posible y no hay reglas, solo emociones reales y mucho flow. La mecánica ponía el foco en dos solteros, un chico y una chica. Asimismo, para cada uno de ellos había tres conquistadores.

La misión de los concursantes era buscar el amor verdadero sin seguir unas reglas preestablecidas, sino mediante citas de todo tipo para vivir emociones que les llevarían al límite. "Vamos a hacer magia, así tal cual, sin varita ni chistera en este caso, pero te vamos a encontrar a la persona que tu estabas buscando", aseguraba su presentador.