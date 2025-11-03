‘Late Xou con Marc Giró’ recibe esta semana a Pablo Alborán y Aitana Sánchez-Gijón

El ‘Late Xou con Marc Giró’ vivirá esta semana una de sus entregas más especiales con dos grandes invitados: Pablo Alborán y Aitana Sánchez-Gijón. El programa, que se emite los martes por la noche en La 1 y RTVE Play, volverá a combinar entrevistas cercanas, humor y actualidad en su característico tono desenfadado.

El primero en sentarse frente a Marc Giró será Pablo Alborán, que presentará su nuevo álbum, ‘KM0’, el séptimo de su carrera. Se trata de un proyecto muy personal con el que el artista inicia una gira internacional que recorrerá 15 países. Además, el cantante sorprenderá al público con su participación en la nueva temporada de ‘Respira’, dando el salto a la interpretación. Durante la charla, Alborán también hablará de sus miedos más íntimos y de su curiosidad por la astrología, en una entrevista tan emocional como divertida.

La segunda invitada de la noche será Aitana Sánchez-Gijón, una de las actrices más reconocidas del panorama nacional. Reciente ganadora de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y del Goya de Honor, la intérprete presentará también ‘Respira’, la serie en la que comparte reparto con Alborán y que aborda los dilemas del sistema sanitario desde la perspectiva de la privatización. Con ella, Marc Giró repasará anécdotas del rodaje, además de descubrir su pasión por los animales y las plantas.

Para cerrar la noche, Candela Peña volverá al plató con su habitual sección, cargada de novedades y buen humor. La actriz, que acaba de recibir un Premio Ondas, regresará con una petición muy especial y su estilo inconfundible, poniendo el broche final a una entrega llena de momentos memorables.