Pablo Iglesias evita el acto de conciliación con el juez Peinado tras acusarle de prevaricación en RTVE

El juez Juan Carlos Peinado podría querellarse contra Pablo Iglesias y el director de RTVE tras fracasar el acto de conciliación por las acusaciones de prevaricación vertidas en el programa 'Malas Lenguas'. El intento de esta posible conciliación entre el juez Juan Carlos Peinado, Pablo Iglesias y el director de Radiotelevisión Española (RTVE), Sergio Calderón, ha concluido sin acuerdo. El fundador de Podemosno se presentó al acto judicial convocado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ni tampoco envió a un representante legal.

Pablo Iglesias no se presenta al acto de conciliación con el juez Peinado

Fuentes jurídicas confirmaron a la agencia EFE que no hubo avenencia entre las partes, lo que deja abierta la posibilidad de que el magistrado continúe su reclamación por la vía civil o, incluso, opte por una querella penal por presuntos delitos de injurias y calumnias.

Peinado estudia nuevas acciones judiciales tras el fracaso del acuerdo

El juez Peinado presentó una demanda de conciliación contra Pablo Iglesias y el responsable de RTVE tras ser acusado de prevaricación en el programa 'Malas Lenguas', emitido el pasado 21 de agosto. En su escrito, el magistrado reclamaba disculpas públicas, una indemnización solidaria de 60.000 euros y la retirada de los contenidos televisivos que, según sostiene, vulneran su derecho al honor y dañan su reputación profesional.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que dirige desde abril de 2024 la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera "rotunda y radicalmente falsas" las afirmaciones de Iglesias. El exvicepresidente habría asegurado que la actuación judicial de Peinado responde a "fines espurios o intereses políticos". El magistrado, conocido por su firmeza en la defensa del poder judicial, ya ha emprendido acciones legales en otras ocasiones contra miembros del Ejecutivo como Óscar Puente o Fernando Grande-Marlaska, así como contra medios de comunicación, por lo que su decisión sobre los próximos pasos podría conocerse en los próximos días.