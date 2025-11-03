Telecinco estudia recuperar 'Cámera Café' para competir con 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'

Telecinco se plantea resucitar la mítica comedia 'Camera Café' en el access prime time. La productora Secuoya propone una versión renovada para rivalizar con 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'.

Telecinco prepara el regreso de 'Camera Café' para competir con los gigantes del access prime time

Telecinco busca un golpe de efecto para recuperar la franja de access prime time, y una de las opciones más firmes sobre la mesa es el regreso de 'Camera Café', el icónico formato de humor que marcó una época en la televisión española entre 2005 y 2009. Según ha adelantado El Confidencial Digital, la productora Secuoya, en colaboración con una compañía internacional, ha presentado a Mediaset España un proyecto para resucitar la comedia con un enfoque moderno. La idea es recuperar el formato de sketches breves ambientados en una oficina, pero adaptado al lenguaje y ritmo audiovisual actuales. El objetivo sería competir directamente con 'El Hormiguero' y 'La Revuelta', los dos programas que dominan el acceso al prime time en Antena 3. En caso de recibir luz verde, la nueva 'Camera Café' mantendría su duración corta y el estilo ágil que la hizo tan popular, sirviendo como transición perfecta hacia los contenidos de máxima audiencia de la cadena.

Un clásico con alma internacional

Emitida originalmente entre 2005 y 2009, 'Camera Café' acumuló más de 500 episodios y se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a su humor cotidiano y su elenco encabezado por Arturo Valls, Carlos Chamarro y Esperanza Pedreño. Inspirada en un formato italiano de 2001, la serie se adaptó en más de 60 países. Aunque el proyecto genera expectación, también existen dudas en el sector sobre su coste y la capacidad del formato para conectar con las nuevas audiencias. De momento, Mediaset no ha confirmado oficialmente el regreso, pero el interés por revivir uno de sus mayores éxitos es evidente.