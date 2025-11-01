Ganar 'Supervivientes All Stars' no sale gratis: esto es lo que Rubén Torres deberá pagar a Hacienda por su premio

Rubén Torres (sin duda el mejor concursante de esta edición), se quitó la espina del año 2024, en el que quedó segundo por detrás de Pedro García Aguado, consiguiendo esta vez sí el beneplácito de la audiencia de y coronándose campeón de 'Supervivientes All Stars' por encima de Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina, que completaron el podio en ese orden. El bombero barcelonés, visiblemente emocionado, culmina una edición histórica, convirtiéndose en el gran líder del grupo y adjudicándose un cheque de 50.000 €, al que Hacienda pronto le pegará su tajada correspondiente.

Hacienda siempre gana: este es el dineral que tendrá que pagar Rubén Torres en impuestos tras ganar 'Supervivientes All Stars'

Como referencia vamos a tomar a Borja González, ganador de la edición 2025, que hace unas semanas publicó en sus redes sociales un video explicando todos los impuestos que pagó al fisco tras coronarse en el concurso de Mediaset. De los 200.000 euros que ganó el valenciano en el mes de junio, hacienda se llevó 38.000 euros, es decir un 19%. Además, pago el tramo autonómico de la Comunidad Valenciana, un cifra que gira en torno los 50.000 €, un 25% del premio total. De los 200.000 euros, se quedó con 162.000, por lo que un 44% del total del premio se fueron para las arcas públicas del estado.

Rubén Torres en el momento que se proclama ganador de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' Mediaset

En el caso de Rubén Torres, los cálculos varían al tratarse de un premio menor (50.000 euros frente a los 200.000 habituales) y por tributar en Cataluña, donde los tipos del IRPF son algo más altos. En su caso, Hacienda se quedaría con unos 14.300 euros en total, lo que supone aproximadamente un 28,6 % del premio. Así, Rubén recibiría unos 35.700 euros netos por su victoria en 'Supervivientes All Stars'.