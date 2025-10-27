Amaia Salamanca, Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, invitados esta semana en 'Late Xou con Marc Giró'

Este martes, ‘Late Xou con Marc Giró’ recibe a Amaia Salamanca, Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, tres de los rostros más destacados del cine español, que visitan el programa para presentar sus próximos proyectos y compartir anécdotas personales.

Amaia Salamanca acudirá al plató para hablar de ‘Siempre es invierno’, una tragicomedia romántica que aborda temas como la ruptura sentimental, el duelo y la reconstrucción emocional. Durante la charla, la actriz mostrará también su lado más rebelde y su pasión por los deportes de riesgo.

Por su parte, Antonio de la Torre y Bárbara Lennie presentarán ‘Los tigres’, una película participada por RTVE que combina el drama familiar con un intenso thriller criminal ambientado en el mar. Ambos actores desvelarán detalles del rodaje y algunas de las situaciones más complicadas que han vivido sobre los escenarios.

La noche se completará con el regreso de Antonia San Juan y su esperada sección, en la que ofrecerá su particular visión sobre el amor y las relaciones de pareja, siempre con su característico tono irónico.