Ana obregón concederá su primera entrevista a Bertín Osborne

Ana Obregón está a punto de regresar a España, tras ser madre (o abuela) por gestación subrogada en Miami, donde ya tiene cerradas varias entrevistas y una de ellas, la primera, será junto a su amigo Bertín Osborne, en el programa 'Mi casa es la tuya', al que acudirá por tercera vez.

Esta llegará a Madrid el próximo mes de junio junto a la pequeña Ana Sandra Lequio y parece que ya tiene la agenda completa. El reportero Iván García ha confirmado en el programa 'Ya es mediodía' que la presentadora tenía varias intervius atadas y pero que la primicia iba a ser con Bertín Osborne para Mediaset.

Información que el propio Bertín ha confirmado ante los medios. La protagonista de 'Ana y los 7' y el autor de 'Buenas noches, señora' se volverán a sentar en ‘Mi casa es la tuya’ y la actriz ha prometido contárselo todo: "No la hemos hecho todavía, pero me ha dicho que me lo va a contar todo, la he visto muy contenta y la veía muy bien… Las connotaciones de cómo y por qué lo ha hecho no las sé, pero se lo preguntaré", ha comentado el artista jerezano.

De paso, la prensa también ha querido preguntarle al presentador por su amistad especial con Gabriela Guillén, y él ha sido más claro que nunca: “Es una chavala encantadora, una niña estupenda, que trabaja como una burra para sacar a su familia adelante… Nos vemos con frecuencia, llevo dos años soltero y no creo que haya que darle más vueltas”.