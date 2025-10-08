Ana Rosa Quintana no entiende la respuesta de Pedro Sánchez en el Congreso: "Es una ironía que no llego yo a alcanzar"

Durante la última sesión del Congreso, Pedro Sánchez realizó una respuesta que dejó desconcertada a Ana Rosa Quintana, quien expresó en su programa que no comprendía la ironía utilizada por el presidente. La periodista afirmó que el comentario del mandatario le resultó incomprensible.

Ana Rosa Quintana cuestiona la ironía de Pedro Sánchez en el Congreso

Durante el último debate parlamentario, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, lanzó un duro mensaje al presidente del Gobierno. “Esta mañana será usted citado en la comisión de investigación del Senado. Le resultará muy difícil, pero estará obligado a decir la verdad. Usted es el máximo responsable de todo. Está tan pringado como los demás”, expresó con contundencia mientras su bancada lo aplaudía con fuerza. Ante estas palabras, Pedro Sánchez respondió con serenidad y cierta ironía al decir simplemente: “Ánimo, Alberto”. Una breve pero sorprendente frase que desató risas entre los suyos y desconcierto en el resto del Congreso. Ese desconcierto también llegó al plató de Telecinco, que tras emitir las palabras del presidente del Gobierno, las miradas se centraron en Ana Rosa Quintana, que no supo entender a lo que se refería el presidente del Gobierno. "No he entendido la respuesta de Sánchez. Es una ironía que no llego yo a alcanzar", añadía la maestra de ceremonias de las mañanas de Telecinco, quien es sin duda uno de los máximos "azotes" del líder socialista en la pequeña pantalla, remarcado cada día con su ya inconfundible monólogo inicial, centrando en todos los casos de presunta corrupción que acorralan al Gobierno de España y su presidente.