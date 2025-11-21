'Cachitos de hierro y cromo' se muda al prime time de los sábados

'Cachitos de hierro y cromo' ha hecho un cambio de horario y, a partir de esta semana, se emitirá los sábados a partir de las 22:00 horas. Así lo anunció el programa documental de temática musical a través de sus redes sociales y ha confirmado RTVE en una nota de prensa.

De esta forma, el espacio que desde su estreno en 2013 viaja a las entrañas del archivo de RTVE dejará de emitirse los domingos después de 'Al cielo con ella' para estrenar una nueva franja horaria, la del prime time, en la parrilla del segundo canal de la cadena pública.

Y la entrega con la que debutará este sábado 22 de noviembre llevará por título 'Divas Divinas'. Con ella inaugura CHyC, la agencia de modelos más singular de la televisión, donde cualquiera puede convertirse en una auténtica diva siguiendo los pasos de las grandes leyendas del pop, el rock y la canción española. Con su particular representante, Angelito Carmona, los espectadores aprenderán de las divas más divinas y si les gusta cantar este capítulo es para ellos.

El objetivo principal de la agencia no es otro que el de dejar huella y, para ello, hay que dar rienda suelta a la diva que cada uno lleva dentro y convertirse en una leyenda. El equipo de 'Cachitos' quiere enseñar de las mejores: divas pop, divas de la canción española, divas rock, divas melódicas y, como no, divas para bailar.

Será sin duda, un capítulo donde el talento, la magnitud y el glamour no desaparecerán ni en los créditos finales. Madonna, Aretha Franklin, Rosalía, Britney Spears o la mismísima Raffaella Carrà, entre muchas más, compartirán escenario en 'Divas Divinas'.