Chelo García-Cortés desmiente su propia muerte y estalla contra los bulos: "Estoy viva y os voy a dar mucha guerra"

Hace unos meses, Chelo García-Cortés abandonó La Osa Producciones tras la cancelación de 'La familia de la tele' y el final de 'Ni que fuéramos Shhh', pero siguió como colaboradora en el programa 'L'altaveu' de RTVE Catalunya. Sin embargo, internet se ha hecho eco de un rumor sobre su muerte que la propia periodista ha tenido que desmentir.

Durante la entrega de este jueves y al comienzo de su sección, la gallega ha asegurado que "estaba feliz y encantada de la vida", para después anunciar: "Mira, estoy viva". Unas palabras que no había dicho porque sí y que suponían el comienzo de una historia que había empezado "hace días".

La que fuera colaboradora de 'Sálvame' durante 12 años apuntó que se había callado hasta ahora porque "hay noticias en las redes a las que no doy crédito", pero no podía continuar sin alzar la voz tras haber recibido, unas horas antes, un mensaje de su compañera de trabajo Nausicaa Hernández, con un comentario de la baronesa Thyssen, que le daba el pésame a Marta Roca Carbonell, pareja de Chelo.

"Me ha mandado un audio porque parece ser que alguien ha dicho que yo estoy muerta", ha proseguido, ante la sorpresa de la presentadora del programa catalán y exclamando "estoy viva", para después denunciar las noticias falsas que circulan por las redes. "No se puede seguir de esta manera", ha manifestado.

La periodista ha continuado recalcando que estaba viva, dándole las gracias a la baronesa "por ese mensaje tan cariñoso" y dirigiéndose de nuevo a ella: "Que sepas que mi sangre sigue estando aquí". "Basta ya de mentiras y de falsas noticias, quería denunciarlo por esto. Creo que las personas tenemos derecho a hacer nuestras cosas, pero ya matar a alguien que está vivo, no. Estoy viva y, además, os voy a dar mucha guerra", ha finalizado.