Jimmy Kimmel responde a Trump tras volver a pedir su despido: "¡Cállate, cerdito!”

La animadversión de Donald Trump hacia los programas de televisión de sátira política no es nueva y, después de haber celebrado la suspensión temporal por parte de la cadena ABC, propiedad de Disney, del presentador Jimmy Kimmel, el presidente de los Estados Unidos ha vuelto a pedir su despido, recibiendo una contundente respuesta por parte del aludido.

En la madrugada del 20 de noviembre, el presidente republicano escribió a través de su red social, Truth Social, que "por qué ABC Noticias Falsas mantiene a Jimmy Kimmel, un hombre sin talento y con audiencias televisivas muy malas en antena".

Esa misma noche, el conductor se puso como cada día al frente de su programa 'Jimmy Kimmel Live!', mostrándose desafiante y dirigiéndose directamente a Trump, recordándole el intento fallido de cancelación: "Ya lo has hecho antes. Intentaste que me despidieran en septiembre. No funcionó. Señor Presidente, admiro su tenacidad".

Asimismo, Kimmel ironizó sobre la importancia que le había otorgado a su último mensaje: "Me desperté esta mañana, estaba en la cama, mi esposa salió del baño con su teléfono y me dijo: 'Trump tuiteó que deberían despedirte otra vez'. Yo le dije: 'Ah', y luego bajé a preparar bagels para los niños".

"Sinceramente, ya perdí la cuenta de las veces que el presidente ha exigido que me saquen del aire. Cada cinco semanas, pierde los estribos y quiere que me despidan. Si recibieras tantas amenazas de un vecino, no tendrías problema en obtener una orden de alejamiento", ha proseguido el también humorista.

Seguidamente, le lanzó una propuesta, admitiendo que estaría dispuesto a dejar de presentar si Trump hiciera lo mismo y dimitiera de su cargo: "Vayamos juntos hacia el atardecer". Y para dar la puntilla, hizo referencia al ataque sexista de Trump hacia una reportera de Bloomberg News, dedicándole las mismas palabras que el presidente había pronunciado contra la reportera: "Cállate, cerdito".

El pasado mes de septiembre se tomó la decisión de suspender indefinidamente el show de Jimmy Kimmel por los comentarios realizados sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El presentador insinuaba que habían "tocado fondo con la banda MAGA" al haber intentado "desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacar puntos políticos de ello".

El presidente de los Estados Unido celebró inmediatamente la cancelación con una publicación en redes sociales: "Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, que ha tenido problemas de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer".