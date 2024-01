Carlos Sainz cuenta en 'El Hormiguero' cómo orinan durante las etapas del Dakar: "Hay quien lleva pañales"

'El Hormiguero' recibió anoche al gran campeón español del Dakar, el piloto Carlos Sainz. El también conocido como El Matador, junto a su compañero y copiloto Lucas Cruz, acaba de proclamarse por cuarta vez campeón del Dakar. Un logro que consigue con 61 años y que lo convierte en el piloto más veterano que gana la prueba de rallies más dura del mundo.

"Con la edad se disfruta más; valoras otras cosas, tienes otras perspectivas. Además, yo venía de una fractura de dos vértebras por un accidente en el anterior Dakar, y me hacía especial ilusión hacerlo bien", comentó el piloto madrileño en relación a si le sigue haciendo tanta ilusión ganar con los años.

¿Cómo le dijo a su mujer que lo quería volver a intentar? "Ella tenía pocas dudas. Era el último año del coche Audi. Por tanto, ella tenía claro que iba a volver a intentarlo".

"Este año me he preparado bien. Cuantos más años tienes más tienes que trabajar porque cuesta más, por lo que este año le he decicado más tiempo", aseguró Carlos Sainz en relación a el pasado Dakar.

¿Qué sufre más? "Lo que más sufre es el cuello y la zona lumbar. El culete la verdad es que sufre también porque no llevo como mucha gomaespuma debajo, y ahí es donde el coche se siente", explicó Carlos Sainz.

En esta edición del rallie, de los 8.000 kilómetros de carrera había 400 de dunas: "Basta con que no tengas la disciplina suficiente para volcar en una duna". Hubo también una doble etapa de 48 horas, ¿durmió el campeón del Dakar? "Montamos una tienda de campaña en un campamento y pudimos descansar algo". "El día anterior dedicimos frenar para salir detrás y no tener que abrir camino; al final le sacamos 25 minutos a Nasser; fue una buena estrategia", desveló Sainz.

"Hemos buscado la suerte. Hubo un día que pinchamos tres veces y estuvimos esperando 10 minutos a nuestro compañero de equipo, que nos dejó las ruedas, y ese día perdimos parte de la ventaja, por lo que se jugó todo en el penúltimo día", confesó el matador.

Sobre el accidente mortal de Carles Falcón, ¿cómo sigue uno la competición? "El mundo del motor a veces te recuerda que puden pasar cosas. Nadie piensa que le va a pasar algo, porque si lo piensas no correrías".

¿Disfrutó la carrera? "He tratado de divertirme, de disfrutar. Quizás en otras ocasiones había una especie de sobrerreacción. Este año me he tomado la carrera con un poco más de filosofía".

¿Y Lucas Cruz, su copiloto, qué tal? "Genial. Lo felicité por lo que me había regañado. Se ha enfadado más conmigo cuando yo he tratado de hacer lo que quería. Ha estado muy contundente, y aguantarme a mí también tiene mérito", aseguró Sainz.

El piloto de Audi ha ganado con un coche híbrido enchufable: "Audi ha sido muy valiente por tratar de ganar el munduial con un proyecto tan innovador. Lleva cuatro motores: uno de combustión, otro eléctrico, otro para el eje delantero y otro para el eje trasero. Los primeros años hemos tenido problemas".

¿Y en qué ha notado el paso del tiempo? "Lo notas en que lo ves con otra filosofía. Me hacen falta gafas, te tienes que preparar más físicamente..." ¿Dónde orinan? "Por la mañana desayuno muy poco líquido. Luego, depende también de a cuántos kilómetros de donde dormimos empieza el tramo kilometrado. Lo último que hago antes de montarme es echar la última gotita. Y hasta que no noto que empiezo a sudar, no empiezo a beber. Pasan las 7 u 8 horas, y no tienes que parar. Hay gente que lleva pañales...", confesó Carlos Sainz.

"Si voy será para hacerlo lo mejor posible. Depende del proyecto que me presenten. Mi mujer me ha dado permiso", contó el piloto madrileño sobre una posible próxima participación en el Dakar.