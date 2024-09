Carmen Borrego desvela si verá o no la entrevista de su hijo en 'De Viernes'

Carmen Borrego, colaboradora de 'Vamos a ver', ha regresado al trabajo tras un breve descanso debido a la polémica generada por las declaraciones de su hijo, José María Almoguera. La situación ha afectado profundamente a la hija de María Teresa Campos, quien ha manifestado su vulnerabilidad ante la nueva entrevista de su hijo que será emitida en el programa 'De viernes'. A pesar de no sentirse preparada, la colaboradora ha explicado que deberá ver la entrevista en directo desde el plató, en cumplimiento de las obligaciones contractuales que adquirió previamente con la productora Mandarina.

La tensión entre madre e hijo ha sido un tema recurrente en los medios, y en esta ocasión, la hermana de Terelu Campos no oculta el dolor emocional que le produce tener que presenciar las palabras de Almoguera en el programa de Telecinco. En declaraciones recientes en 'Vamos a ver', Borrego expresó: "Si pudiera evitarlo, no lo vería. No tengo idea de lo que va a contar y sé que cualquier cosa me va a hacer daño porque estoy absolutamente vulnerable con este tema". Esta afirmación, en el porgrama que presenta Joaquín Prat, refleja el complejo estado emocional en el que se encuentra, producto de la exposición pública de su relación familiar.

Carmen Borrego también explicó por qué no puede evitar la emisión de la entrevista, señalando que en agosto firmó un contrato con Mandarina y el programa que conducen Santi Acosta y Beatriz Archidona, sin prever que esta situación familiar podría desarrollarse de esta manera. Aunque estableció cláusulas para no coincidir en plató con su hijo o su exnuera, el contrato no la exime de estar presente cuando se emitan declaraciones grabadas. "Se han portado muy bien conmigo, porque lo tendría que haber hecho la semana pasada, pero no podía", comentó la colaboradora, agradeciendo el margen de tiempo que le dieron para poder procesar la situación.

Además, Borrego lamenta no haber afrontado este difícil momento anteriormente. "Ahora me arrepiento de no haberme sentado la semana pasada porque habría hablado de la exclusiva", admitió, haciendo referencia al dolor emocional que implica escuchar a su hijo en directo, algo que considera muy "duro y desagradable". A pesar de sus temores, Borrego se mostró comprometida con sus responsabilidades laborales, recordando que aún tiene otra intervención pendiente relacionada con este tema.

En sus declaraciones finales en 'Vamos a ver', Carmen Borrego expresó su esperanza de que su hijo sea sincero en la entrevista y aclaró que su conciencia está tranquila: "Espero que cuente el problema que hubo, pero también que diga la clase de madre que he sido. Yo nunca le he hecho nada malo a mi hijo". Estas palabras reflejan el profundo malestar que la situación ha causado en Borrego, quien sigue lidiando con el dolor de ver su vida personal expuesta en los medios.