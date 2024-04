Un “ciervo” vuelve a sorprender a Frank Cuesta en el plató de “El Hormiguero”

Frank Cuesta no tiene pelos en la lengua y está noche lo volvió a demostrar en una nueva visita al plató de “El Hormiguero”, en la que explicó sus últimas aventuras con los animales de su santuario situado en Tailandia, que a punto estuvieron de costarle la vida en hasta dos ocasiones. Además, no perdió la ocasión y siempre que pudo, mostró su animadversión con el Gobierno de España, con varias burlas contra el Presidente Sánchez.

Este “ciervo” fue más amistoso

Este 2024 no ha sido fácil para Frank Cuesta, ya que en hasta dos ocasiones ha peligrado su integridad física por culpa de sus “queridos animales”. Primero explicó lo mal que lo pasó con la picadura de una rana venenosa, por la que tuvo que ser hospitalizado, explicando lo mal que lo paso en esos instantes: “Se te va la vida, te quedas sin fuerza, te da sueño, pero no tienes sensación de dolor alguno, aunque tus órganos van fallados poco a poco y no puedes ni respirar”.

El segundo animal que casi acaba con la vida del conocido explorador y herpetólogo fue un ciervo, en una lucha frenética que se hizo viral en redes sociales y que Frank Cuesta explicó al detalle ante la atenta mirada de Pablo Motos: “Yo conozco al ciervo desde pequeñito desde que lo rescatamos de una especie de hotel dónde lo tenía como atracción. Tras finalizar un directo, el vio que no tenía salida y decidió que en ese momento me mataría. Aunque nos llevásemos bien, la supremacía del santuario afloro en esos instantes”, contaba Frank Cuesta, que admitió tener dos costillas rotas y el coxis lesionado tras su enfrentamiento con el ciervo, que “volvió a aparecer” a las espaldas de Frank.

Sin embargo, esta vez se trataba de su amigo, el famoso youtuber español Plex, con el que tuvo una gran polémica en el pasado y ahora son grandes amigos, aunque la relación se haya distanciado ahora mismo por “culpa de las mujeres”, según Frank Cuesta.

Varias pullas al ejecutivo nacional

Quién tampoco falto en está ocasión dentro de la entrevista de Frank Cuesta fue Pedro Sánchez, ya que el explorador volvió a dejar claro su total desacuerdo con el Gobierno actual de España y siempre que pudo, lanzó burlas contra el Presidente y equipo de Gobierno, comentando entre tanto escarnio siempre con un tono irónico que “si me matan los animales puede hacerlo el Gobierno de Sánchez”. Además, comentó que tiene un mono dentro de su santuario llamado IDA, en honor a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que “está en busca de uno 'feito', para ponerle Pablo", una broma que fue bien recibida por el presentador del programa.