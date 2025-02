Claudia, abusada en el pasado por su abuelo, denuncia una segunda violación: "Siento desprotección"

La realidad de la violencia sexual en España es alarmante. En el año 2024, se denunciaron 5.206 agresiones sexuales con penetración, lo que equivale a 14 violaciones diarias, según datos publicados por el ministerio de Igualdad. Sin embargo, según diversos estudios, entre el 70 % y el 80 % de las agresiones no son denunciadas, lo que agrava aún más la magnitud del problema. "Espejo Público" ha contado con el testimonio de Claudia, una joven que ya había hecho pública su historia de abuso por parte de su abuelo, reveló que hace dos años sufrió otra violación que no ha denunciado por "miedo y desconfianza en el sistema judicial, una situación infernal que viven la mayoría de las víctimas".

Falta de apoyo para dar un paso adelante

"Me costó mucho denunciar y, de hecho, no lo hice nunca. Hoy puedo decir que sufrí una segunda violación que tampoco he denunciado. Siento miedo, desprotección y desconfianza extrema", declaró Claudia. La agresión ocurrió en un entorno de fiesta y fue perpetrada por un conocido de una amiga suya. La joven destacó cómo el sistema judicial y social fallan en la protección de las víctimas, lo que las lleva a silenciar sus experiencias por temor a represalias o falta de apoyo. Claudia también denunció la revictimización que sufren las sobrevivientes de violencia sexual, tanto a nivel legal como en su propio entorno familiar. "Menos de ocho meses atrás, mi familia me dijo que no me creía porque la otra persona no podía defenderse. Me dijeron que si me habían violado, que me aguantara", reveló emocionada. Además, compartió que incluso ha recibido amenazas de denuncia por parte de algunos de sus familiares si seguía exponiendo su historia.

Un grave problema en Cataluña

Los datos de violencia sexual en España reflejan una situación crítica, especialmente en Cataluña, donde se han registrado 1.742 denuncias en 2024, triplicando las cifras de Madrid. Claudia destacó la importancia de seguir visibilizando estos casos y exigiendo reformas estructurales en el sistema judicial y educativo para prevenir y abordar la violencia sexual de manera efectiva. Su testimonio deja en evidencia la urgente necesidad de mayor protección y garantías para las víctimas, así como la erradicación de la impunidad de los agresores, cuestión que ha sido abordada por los contertulios del magacín matinal de Antena 3.