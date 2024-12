Una concursante hace historia en 'La ruleta de la suerte' y deja sin palabras a Jorge Fernández

Lo nunca antes visto en el concurso de Antena 3. La ruleta hagirado a favor de Carol, una joven alicantina que ha hecho historia en 'La ruleta de la suerte' al acertar todos los paneles del programa y dejar a sus rivales con el marcador en cero. Este primer martes de diciembre, la concursante ha protagonizado una jornada memorable en el mítico programa de Atresmedia, al encadenar acierto tras acierto y frustrar las esperanzas de sus compañeros de plató, Javi y Fani.

Desde el primer panel, Carol ha demostrado su habilidad. Con una velocidad asombrosa, ha ido descifrando las palabras ocultas con apenas unas pocas letras visibles. De hecho, en uno de los paneles ha conseguido dar con la palabra correcta en cuestión de segundos, dejando boquiabiertos tanto al público como al presentador, Jorge Fernández. "¡Esta ha sido de crack!", ha exclamado Fernández, quien no ha tardado en bromear: "No digáis que no estábamos avisados, con seis años ya sabía leer".

La racha de Carol ha sido tan impresionante que Javi y Fani apenas pudieron participar. Mientras que Fani solo ha logrado tirar de la ruleta una vez, Javi lo hizo en contadas ocasiones, lo que ha llevado al concursante a calificar su participación como un "programa histórico". Jorge Fernández, sorprendido, ha reconocido que es raro que dos concursantes terminen sin sumar nada: "No sé si esto ha pasado antes". Además, Carol no solo se ha destacado por su rapidez mental, sino también por su estrategia en el juego. Con una puntería precisa, ha logrado caer en los gajos de mayor premio, incluyendo uno que le ha otorgado un robot de cocina valorado en 1.200 euros. A pesar del riesgo que implicaba seguir girando la ruleta, la alicantina ha jugado con inteligencia y cabeza fría, sumando en cada panel hasta alcanzar una cifra total de 6.100 euros antes de la gran final.

Por otra parte, el único momento en el que la suerte no ha estado completamente de su lado ha sido en el panel final, donde se ha enfrentado a la pista "Paraje y provincia". Aunque ha logrado adivinar casi todo el enunciado, se ha quedado a una sola palabra de completar "Las barracas de Burujón y Toledo". La palabra "Burujón" le ha impedido sumar 2.000 euros adicionales, pero no por ello ha quedado empañada su actuación histórica. Asimismo, Jorge Fernández ha despedido el programa felicitando a Carol: "No me queda otra cosa que decirte más que felicidades de corazón. Has jugado superbién". La concursante alicantina, por su parte, se ha despedido con 6.100 euros en el bolsillo y un récord difícil de igualar en los 18 años de historia del concurso.