Desvelado el dinero que cobran las parejas y tentadores de 'La isla de las tentaciones': "Gano más quedándome en casa"

El triángulo amoroso entre Montoya, Anita y Manuel reavivó a comienzos de 2025 el fenómeno de 'La isla de las tentaciones'. El reality, que el pasado lunes estrenó su novena edición en solo cinco años, volvió a concentrar la atención del público. Presentado por Sandra Barneda, esta nueva camada de parejas y tentadores empezaron fuerte desde primera hora, con Rodri protagonizando la primera infidelidad de este curso. Además de los líos internos entre los concursantes, muchas son las preguntas que emanan de uno de los realities de moda de la televisión española. Entre ellos, el dinero que perciben cada uno de los concursantes. Recientemente, se ha desvelado el dinero que cobran las parejas y tentadores de 'La isla de las tentaciones' gracias a la información proporcionada por Patricia Domínguez, conocida en las redes como Patrizienta, quien reveló las condiciones que les ofreció a ella y su pareja el reality de convivencia de Telecinco, admitiendo que "gana más quedándose en casa".

Según la creadora de contenidos, el programa le ofreció tanto a ella como su pareja entre 1.000-1.500 euros al mes para cada uno (alrededor de unos 3.000 euros por pareja), sumando además, vuelos, el alojamiento y las dietas. Ella admitió que esta cifra era muy inferior a lo que podía percibir por sus colaboraciones en redes, admitiendo que "gana más quedándose en casa", por lo que a nivel económico (en su caso), no sale a cuentas exponer a tu pareja ante miles de espectadores. En cuanto a los tentadores, el medio 20 minutos cifra en 900 euros al mes la participación, sumándole 300 euros por cada debate que realices.

Primera infidelidad en la gala de estreno de 'La isla de las tentaciones'

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' arrancó con fuerza en Telecinco este lunes 3 de noviembre, presentando a las nuevas parejas dispuestas a poner a prueba su amor: Rodrigo y Helena, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Juanpi y Sandra, y Darío y Almudena. Los concursantes de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' han empezado pisando fuerte. Los telespectadores del reality de Telecincono tuvieron que esperar mucho para ver sonar la primera alarma, debido a que la primera infidelidad de 'La isla de las tentaciones 9' llega en la gala de estreno y revoluciona la villa, en este caso, la de las chicas. Helena disfrutaba de su primera fiesta en la piscinas cuando la luz se iluminó en Villa Playa. Este año como novedad, los concursantes pueden saber a través de la luz y una pantalla de televisión, quien es el concursante que realiza la infidelidad. Fue entonces cuando la televisión reveló el rostro de Rodri, provocando las lágrimas de la joven de 26 años, que ya ha presenciado como su novio le ha sido infiel en la primera noche del concurso. Rodri, protagonista de esta primera historia de traición, conectó desde el primer momento con Olatz y decidió bañarse con ella en la piscina. Ambos mantuvieron una charla agradable bajo el agua y él se sinceró sobre sus problemas de pareja. La cosa no quedó aquí. ya que Rodri invitó a Olatz a subir a su habitación, provocando que la alarma sonará en la villa de las chicas, dejando tanto a ellas como a los espectadores con la incertidumbre de que ha ocurrido realmente dentro de ese cuarto.

Sandra Barneda, muy enfadada con los concursantes

Además, en estas primeras galas, los concursantes sufrieron la peor cara de Sandra Barneda. La maestra de ceremonias de reality de convivencia entre parejas y solteros saltó de manera desproporcionada, recriminando la actitud de los concursantes y amenazándolos con expulsaros de esta increíble experiencia televisiva.