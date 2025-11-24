Nominaciones y expulsión en una noche de debate dominical. Las prisas de la dirección de Mediaset están marcando la última edición del reality por excelencia de la televisión española. 'Gran Hermano 20'expulsó ayer a una nueva participante del concurso y se le esta poniendo cara de 'OT 2011', por las medidas aceleradas que se están tomando desde los despachos. 'Gran Hermano 20' se deshace de otro concursante "mueble" en el debate del reality y nominó a otros 4 participantes, que se jugarán su futuro en la nueva casa de Tres Cantos, el próximo jueves.

El tercer debate de 'Gran Hermano 20' arrancó con un aviso que trastocó la rutina del formato: "Esta noche serán uno menos porque hay expulsión y nominaciones a la cara", lanzó Ion Aramendi, preparando el terreno para una velada más movida de lo habitual. El programa, que no está brillando en audiencia, decidió acelerar el ritmo y prescindir de las habituales galas de jueves para anunciar la marcha inmediata de un concursante. Con la presencia en plató de Bárbara Rey y de Diego (primer expulsado de la edición, que aún lamentaba no haber tenido tiempo para mostrar su verdadera personalidad) el ambiente ya venía cargado. La tensión subió un peldaño cuando los nominados escucharon el ultimátum: apenas diez minutos para recoger sus cosas y asumir que uno de ellos abandonaría la casa esa misma noche. Las caras de incredulidad dieron paso a abrazos precipitados y a un desfile silencioso hacia la sala de expulsiones. Allí, el suspense creció con cada salvación: primero Cristian, luego Aquilino y finalmente Desirée. Cuando solo quedaron Joon, Belén y Lorena, el debate se convirtió en un pulso emocional que terminaría marcando la dinámica del resto de la noche.

El desenlace llegó con el nombre de Lorena, que asumió su expulsión con una serenidad poco común. Agradeció la experiencia, pero no ocultó que la manera en la que fue nominada le dejó un poso amargo: confesó que el jueves anterior le pareció injusto y que decidió callar para no comprometer a Almudena en directo. Esa situación, precisamente, fue la chispa que muchos compañeros usaron para devolverle la jugada a Almudena durante las nuevas nominaciones, en las que su nombre se repitió como una especie de ajuste moral tras la salida de una concursante a la que algunos tildaban de "mueble", aunque en plató Lorena explicó que simplemente necesitó tiempo para adaptarse. Una vez fuera, la recién expulsada vio cómo se configuraba la nueva lista marcada por ese efecto dominó: Patricia, Almudena, José Manuel y Paula quedaron expuestos al veredicto del público. Y aun así, en su despedida final con la casa, Lorena optó por la elegancia: aseguró no guardar rencor, reconoció el error de Almudena y se mostró agradecida por el trato de sus compañeros. Su marcha no solo cerró un capítulo, sino que abrió un debate sobre estrategias, lealtades y la velocidad a la que 'Gran Hermano 20'está quemando etapas.