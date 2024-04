Duro encontronazo en directo entre Sonsoles Ónega y un polémico entrevistado: “Ahora empieza mátame”

No fue un camino de rosas el regreso de Sonsoles Ónega al plató de “Y ahora Sonsoles”. La presentadora del espacio vespertino de Antena 3 tuvo un encuentro tosco con uno de sus invitados, que acusó gravemente al programa, despertando el orgullo de la propia Sonsoles, que salió a capa y espada a defender su programa.

Se divierte grabando a sus vecinos

El invitado en cuestión es Óscar, un portero de una finca en Madrid, que ha saltado a la fama por publicar las intimidades de sus vecinos en redes sociales, ganándose el apodo de “el portero de TikTok” . Asombra por su comportamiento, la presentadora le preguntó el motivo de sus actos a lo que Óscar contestó afirmando que “graba por cachondeo, juerga, risas y que no lo hace con maldad sino con ironía”, una respuesta que dejó anonadados a los contertulios del espacio televisivo de Antena 3 y en especial a su maestra de ceremonias, que no se esperaba el duro ataque que “el portero de TikTok” tenía preparado a “Y ahora Sonsoles”.

Acusación grave

Óscar no entendía la relevancia de los videos, ya que no eran actuales y acusó gravemente al programa con unas palabras que incendiaron el plató de Antena 3: “Este circo no sé a qué viene ahora. Es que ahora que se ha acabado Sálvame, empieza mátame. No lo entiendo”, dijo. “Oiga, vamos a ver. No es así, en absoluto. Este programa no mata a nadie. Este programa cuenta historias y ofrece testimonios como el suyo, porque a veces aprendemos cosas”, se defendía así la presentadora, ante la grave acusación que había verbalizado Óscar, que zanjó la conversación con él comentando que “escuchándole ya aprendemos que hay porteros que pueden grabar braguitas. Esto yo no lo sabía, fíjese. Ya que se pone usted así con el mátame y las tonterías. Eso no está bien”, espetó Sónsoles Onega que, tras cortar la conexión con el portero de la finca, reveló que sus vecinos realizarán una demanda colectiva en contra de Óscar y sus actos.