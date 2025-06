'Espejo Público' estalla contra el sintecho de Barajas que dejó el trabajo tras 3 días: "Vago de manual"

"Decepcionada y defraudada", así ha espetado Susanna Griso en directo tras escuchar las explicaciones de Salva, un sintecho que ganó notoriedad televisiva en antena tras los últimos problemas originados por la acumulación de indigentes en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Barajas en Madrid y que consiguió trabajo gracias al desempeño de 'Espejo Público'. El joven ha dejado el trabajo 3 días después de empezar y ha empezado con la publicación de vídeos cortos a través de la plataforma TikTok, provocando un malestar enorme en el equipo del magacín matinal de Antena 3, que han propiciado un rapapolvo mayúsculo a Salva en directo.

"Un sinvergüenza de manual"

Se vivió un momento de gran tensión cuando Susanna Griso y sus colaboradores de 'Espejo Público' arremetieron sin tapujos contra Salva, el joven sintecho de Barajas al que el programa había ayudado a conseguir trabajo. Tras abandonar el empleo en un hotel rural asturiano a los tres días, el equipo del magacín de Antena 3 no dudó en reprochárselo en directo. "No me lo creo", le espetó Griso, visiblemente indignada, al escuchar sus excusas. "Si a alguien se le da un trabajo, da la vida por mantenerlo. No es tu caso, perdóname". La presentadora no dejó pasar por alto que Salva llegase tarde el segundo día, gastase el adelanto en invitar a otros y se tomase el tercero libre. El joven intentó defenderse hablando de un "bulo mediático", pero Griso fue contundente: "En el momento que aceptas un trabajo de camarero de piso, sabes lo que hay. Era un hotelito pequeño, no muchas habitaciones".

Los colaboradores del programa no fueron más suaves. Uno de ellos le recriminó sin rodeos: "Has tenido tus 15 minutos de gloria y has desaprovechado una oportunidad que otros merecían más". Otro fue incluso más duro: "Si ahora quieres ser tiktoker, que sepas que para toda España eres un caradura de libro, un vago de manual". Salva intentaba justificar su decisión alegando motivos familiares y personales, pero eso no convenció a nadie. Una tertuliana remató la crítica con un golpe demoledor: "Flaco favor les has hecho a otras personas sin techo". Finalmente, Griso dejó clara la decepción del equipo y de muchos espectadores: "Me siento defraudada contigo. La sensación es que te vas a buscar carrera como tiktoker". La intervención de Salva, lejos de generar empatía, provocó una oleada de reproches por parte del programa que una vez creyó en su reinserción.