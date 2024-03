Los Estopa cuentan en 'El Hormiguero' su surrealista anécdota con Sigourney Weaver: "Menos mal que hizo Almodóvar de traductor"

Estopa regresó anoche a 'El Hormiguero'. Los hermanos Jose y David Muñoz fueron al programa de Antena 3para presentar su nuevo disco, titulado 'Estopía', que salió a la venta el pasado 15 de marzo. Con este nuevo álbum, Estopa invita a sus seguidores a viajar al universo del dúo que conmemora sus 25 años de carrera musical.

La última vez que acudieron a 'El Hormiguero' dijeron en directo que se abría la venta de entradas para sus conciertos, y vendieron 125.000 en cinco minutos: "Cuando salimos de aquí al mánager le hacían los ojos como al Pato Donald. Nos dijeron automáticamente que había que hacer otro, y tomamos en el momento la decisión de que no había que hacer otro, porque queríamos disfrutar en el Metropolitano y en Montjuic y luego ya emborracharnos", explicó David

Su madre se tuvo que tomar un orfidal: "Mi madre está muy sensible últimamente; se pone muy contenta y muy nerviosa a la vez. Hace poco nos dieron la medalla al mérito de las Bellas Artes y se tuvo que tomar otro diazepam", comentó Jose.

Anoche, quisieron hacer otro anuncio: "El 18 de octubre se cumplen 25 años de la publicación de nuestro primer disco: el día de la estopidad. Hemos decidido acabar la gira y tocar el 18 de octubre en el Palau Sant Jordi para celebrar. Se acaban de poner las entradas a la venta", desvelo el mayor de los hermanos Muñoz.

Su nuevo disco, 'Estopía', tiene un diseño sobre un trípitco muy peculiar: "Tenemos un portadista de toda la vida, y contamos con él para todas las portadas. Entonces, cuando no teníamos ni título de disco nos reunimos y le comentamos que queríamos plasmar todos nuestros elementos y hacer un homenaje a nuestra trayectoria. Alguien habló de 'El Jardín de las delicias' de El Bosco; entonces, le dimos un giro y lo convertimos en 'El jardín de las malicias'", explicó el vocalista de Estopa.

"Qué más nos dá" es su nuevo single: "Es una canción que habla de que se puede disfrutar de la vida sin celebrar ningún cumpleaños ni nada; celebrar que nos vemos, cosas pequeñas", expresó David.

Les dieron recientemente el Premio Award: "Nos lo dieron en Bruselas. Le vacilábamos a todo el mundo con lo de "Award", y luego nos dimos cuenta que era el Premio IFI y que award es premio en inglés...", aseguró Jose.

En la gala de de los Goya conocieron a Sigourney Weaver: "Fuimos en plan fan y le dije 'Sigourney, me gustan todas tus películas', y ella me respondió algo que no entendía..., menos mal que estaba Pedro Almodóvar al lado y nos hizo de traductor", contó David entre risas.

En lo personal, David no lleva bien coger tantos aviones en la gira, y tuvo que suspender una vista al Gran Cañón del Colorado: "Para ir hasta el Cañón había que coger una avionetilla que se movía mucho. A mí me entró de todo, me mareé, me desmayé, y cuando llegué, me desperté y estaba en una camilla siendo atendido por un médico", relató. "Estaba por debajo de las pulsaciones de Induráin en reposo", agregó su hermano.

Para los Estopa, el éxito se resume en no tener que madrugar: "No conozco a nadie que le mole el sonido del despertador; creo que la gente que madruga tiene un par de huevos, y se levanta porque son fuerte, son lo héroes, pero es una puta mierda", dijo David. "Madrugar está sobrevalorado", opinó Jose.