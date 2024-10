Glòria Serra desvela su momento más peligroso en 'Equipo de Investigación': "Me tuve que esconder..."

'Equipo de Investigación', presentado por Glòria Serra, ha celebrado recientemente su emisión número 500 con un especial sobre viviendas titulado 'Minipisos'. Este hito, que destaca el recorrido de uno de los programas de investigación más reconocidos en España, ha sido motivo para que Serra haya recordado algunos de los momentos más insólitos y tensos vividos en el rodaje. La presentadora ha compartido estos relatos en el programa 'Zapeando' de laSexta, donde ha comentado varias anécdotas junto a Dani Mateo, Miki Nadal, Cristina Pedroche y Quique Peinado.

Uno de los episodios más surrealistas que ha recordado ocurrió mientras grababan en un barrio particularmente conflictivo. La tensión de la situación obligó a Serra a esconderse de rodillas detrás de un seto para no ser detectada por los vecinos. "Para que no me vieran, me tuve que esconder de rodillas. Mientras el cámara hacía las tomas, yo andaba como si nada, como si llevara tacones. Él me decía que se me notaba, pero, ¿qué iba a hacer?", ha comentado entre risas. A pesar de lo incómodo de la situación, Serra ha recordado que su objetivo era evitar problemas y lograr una grabación fluida, cosa que, con profesionalismo y algo de humor, lograron.

Entre risas, Serra también ha rememorado otro momento peculiar en plena campiña, rodeada de vacas, durante una investigación sobre el campo español. En una escena memorable, una vaca comenzó a acercarse hacia ella, y Serra, con gesto de autoridad, extendió la mano en señal de "alto", lo cual hizo detenerse a la vaca. La escena, rescatada en 'Zapeando', ha sido motivo de comentarios divertidos por parte del equipo, destacando el "poder" de Serra para lidiar con cualquier situación. Además, Serra ha recordado una divertida confusión durante la grabación de una entradilla sobre pueblos productores de setas. La dificultad surgió al intentar decir "pueblos seteros", ya que sonaba como "pueblos heteros", lo que generó varias carcajadas y múltiples intentos hasta lograr la toma correcta. Este traspié muestra que, aunque el trabajo de 'Equipo de Investigación' es serio y riguroso, no está exento de momentos humorísticos en el día a día de su producción.

Por otra parte, Gloria Serra ha expresado su satisfacción por la trayectoria del programa y el orgullo que siente por cada investigación realizada. Desde sus inicios en 2011 en Antena 3 y su posterior traslado a laSexta, 'Equipo de Investigación' ha construido una identidad sólida con reportajes que abordan temas de interés social, económico y político. Con 500 programas emitidos, Glòria Serra espera que el equipo siga adelante con nuevas investigaciones y episodios llenos de rigor, pero también de experiencias memorables detrás de las cámaras.