"Got Talent" recupera a este mago de Disney Channel tras un ostracismo de 20 años

Mientras que "Got Talent" se repone del futuro adiós de Risto Mejide, la edición actual continúa con sorpresas y regresos inesperados. El Talent Show de Telecinco saco de su retiro televisivo a David Rodríguez, uno de los rostro más reconocidos del club "Megatrix" y del aterrizaje de Disney Channel en España a principios de siglo.

Así fue la vuelta a la televisión de David Rodríguez

David Rodríguez, conocido por su trabajo en programas infantiles como "Zona 7" de Disney Channel y el icónico "Megatrix" de Antena 3, reapareció en televisión tras más de dos décadas alejado del medio. El presentador y mago, ahora bajo el nombre artístico de Mago Murphy, participó en el programa "Got Talent" el pasado 19 de octubre en prime time, buscando una nueva oportunidad en la pequeña pantalla. En su vídeo de presentación, el ilusionista de 48 años recordó su trayectoria en televisión, donde trabajó durante diez años como presentador y colaborador. Rodríguez destacó su emoción por regresar a un espacio televisivo donde se siente cómodo y expresó su deseo de continuar disfrutando del medio. Aunque no profundizó en detalles, en su carrera se encuentran programas como "Shalakabula", emitido en Telemadrid y Canal Sur, donde colaboró junto a figuras como Paz Padilla, además de su paso por "Megatrix", donde realizaba números de magia junto a Esther Bizcartondo y Andrés Caparrós.

Durante su actuación en "Got Talent", David Rodríguez presentó un número de mentalismo que combinaba magia y humor, utilizando a Risto Mejide como asistente. Aunque su actuación no logró convencer a Mejide, quien se abstuvo de votar a su favor, sí recibió palabras de empatía del juez, quien resaltó lo difícil que puede ser la industria televisiva. Mejide reconoció el valor de Rodríguez por volver a un medio donde trabajó por una década y que, según él, puede ser muy desagradecido. A pesar de esto, los otros jueces, Paula Echevarría, Tamara Falcó y Florentino Fernández, votaron a su favor, brindándole su apoyo. Esta reaparición en "Got Talent" representa para Rodríguez la oportunidad de reencauzar su carrera televisiva, un espacio en el que fue muy feliz y al que ahora aspira a regresar con renovadas energías y proyectos.