"El Hormiguero" recibe al Goya más sexy de la última década

Tras la increíble sorpresa de anoche en "El Hormiguero" con el aterrizaje del dúo musical argentino de moda, Ca7riel y Paco Amoroso, Pablo Motos tendrá el gusto de recibir a uno de sus invitados más longevos, perteneciente al grupo Infinity y poseedor de uno de los relojes más exclusivos de la televisión. Mario Casas estará de nuevo en el plató de las hormigas más famosas de la pequeña pantalla para presentar su nueva película, "Escape", dirigida por Rodrigo Cortés, que cuenta además con el respaldo en la producción del gran Martin Scorsese.

Un actor exitoso

Mario Casas Sierra nació el 12 de junio de 1986 en La Coruña, España, y se crió en Cataluña. Comenzó su carrera en comerciales, pero dio su primer paso en televisión con la serie juvenil "SMS". Su debut en cine llegó en 2006 con "El camino de los ingleses" de Antonio Banderas. Casas ganó fama con la serie "Los hombres de Paco" (2007-2010) y alcanzó el estrellato con "Tres metros sobre el cielo" y su secuela "Tengo ganas de ti", consolidándose como ídolo juvenil. Otras películas importantes de su carrera incluyen "Carne de neón", "Grupo 7" y la serie "El Barco". Su talento y versatilidad lo llevaron a proyectos más variados, como "Las brujas de Zugarramurdi", "La Mula" y "Palmeras en la nieve". En 2017, Casas interpretó al fotógrafo de guerra Francesc Boix en "El fotógrafo de Mauthausen", un papel demandante que mostró su compromiso actoral. En 2020 protagonizó "No matarás", por la cual ganó el Premio Goya. En televisión, regresó con la serie "El inocente" de Netflix. En 2023 debutó como director con "Mi soledad tiene alas". Recientemente, participó en "Bird Box Barcelona" y "Escape", película producida por Martin Scorsese, consolidando así su evolución y éxito en cine y televisión.

Uno de los primeros invitados en superar las veinte visitas en el programa que lidera Pablo Motos en Antena 3 regresa al plató de "El Hormiguero" para ofrecernos detalles de su último proyecto como actor con Martin Scorsese a los mandos en la producción y Rodrigo Cortés bajo dirección. En la sinopsis de "Escape", N. (Mario Casas) es un hombre estropeado, algo no va bien en su interior y no quiere tomar una sola decisión más, solo apearse del mundo, dejando de tener opciones. El psicólogo a quien visita no sabe cómo abordarlo, tampoco Abril (Anna Castillo), su hermana, que intenta apoyarlo sin frutos. N. solo quiere vivir en la cárcel, y hará cuanto sea necesario para conseguirlo. Cada vez cometerá delitos más graves, sin que sus allegados consigan disuadirle, llegando al punto de que el juez se proponga hasta donde podrá llegar para no concederle su propósito. La película llega este Halloween, 31 de octubre, en los cines de toda España.