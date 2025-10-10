Inés Hernand vuelve a RTVE para presentar su propio programa

Inés Hernand está de vuelta en la televisión pública y la creadora de contenido estará al frente, por primera vez en solitario, de un espacio televisivo dentro de RTVE. Tras copresentar el 'Benidorm Fest' o el fallido magacín vespertino, 'La Familia de la tele', Hernand será, según los compañeros de Poco Pasa TV, la maestra de ceremonias en solitario del programa 'Ordena tu vida', en el cual ayudará a familias de toda España a trasformar sus hogares.

El casting ya esta disponible en la web de RTVE, además de explicar como es el formato. RTVE apuesta por la transformación del hogar con 'Ordena tu vida', la versión española del exitoso formato internacional 'Sort Your Life Out', que ha triunfado en países como Reino Unido, Francia o Suecia. Producido junto a Lavinia Audiovisual, el programa propone una experiencia inspiradora en la que cada semana una familia se enfrenta al reto de reorganizar su hogar y su vida, aprendiendo a desprenderse de lo innecesario y a redescubrir el valor de los espacios bien aprovechados. Bajo una mirada cercana y emocional, el formato muestra cómo trasladar todas las pertenencias a un trastero se convierte en el primer paso hacia un cambio profundo: decidir qué conservar, qué donar y qué dejar atrás. Con ideas creativas de almacenamiento, limpieza y pequeñas reformas, “Ordena tu vida” no solo enseña a ordenar la casa, sino también a reconectar con los recuerdos y reducir el estrés cotidiano. El programa combina emoción, transformación y consejos prácticos, convirtiéndose en un reflejo de cómo la organización puede ser una herramienta poderosa para mejorar el bienestar familiar y construir hogares más felices y funcionales.

Así es Inés Hernand, la nueva estrella de la televisión pública

Inés Judit Hernández Martínez, conocida como Inés Hernand, nació en Madrid el 10 de mayo de 1992. Es abogada, comunicadora, presentadora y una destacada figura de internet en España. Se graduó en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 2017 y obtuvo el título profesional de abogada tras cursar un máster en abogacía y superar el examen estatal de acceso. Aunque ejerció como abogada por un tiempo, su interés por la divulgación la llevó a abrir el canal de YouTube 'Inés responde' durante su etapa universitaria, donde explicaba temas legales de forma accesible. Este proyecto le dio visibilidad en redes sociales y marcó el inicio de su carrera mediática. Desde 2020, presenta junto a Darío Eme Hache el programa 'Gen Playz' en Playz, la plataforma juvenil de RTVE. Este espacio aborda temas de actualidad como salud mental, feminismo y política, y fue reconocido con un Premio Ondas en 2021 como mejor programa de entretenimiento. También produce el vodcast 'Dulces y saladas' junto a Andrea Compton y publicó con ella la novela 'Que el fin del mundo te pille de risas'. En el ámbito político, Hernand copresenta el pódcast 'Saldremos mejores' junto a Nerea Pérez de las Heras, con el que ganó el Ondas de nuevo en 2024, y en comedia, produce 'Payasos y fuego' con Ignatius Farray. Su rol como presentadora del 'Benidorm Fest' en 2022 y 2023, junto a figuras como Alaska y Máximo Huerta, la consolidó en el panorama televisivo. Además, colabora con medios como HuffPost y eldiario.es, y es parte del programa 'La resistencia'. En 2024, recibió el Premio Ídolo en la categoría Conciencia Social, reafirmando su compromiso con temas de impacto social y cultural. En diciembre del año pasado, se coronó como ganadora de 'MasterChef Celebrity 9', reafirmando su idilio con la televisión pública.