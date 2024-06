Jaime Cantizano se despide de 'Mañanero': "Espero que os hayáis sentido cómodos conmigo"

Jaime Cantizanose ha despedido esta semana de 'Mañaneros', el magacín matinal de RTVE, cerrando así una temporada llena de aprendizajes y emociones. A partir de la próxima temporada, Cantizano se trasladará a la radio para asumir el reto de llevar las tardes de Onda Cero, en sustitución de Julia Otero, quien se quedará a cargo de los fines de semana radiofónicos.

El periodista, quien se unió a 'Mañaneros' el pasado septiembre, se despidió de su audiencia y compañeros antes de comenzar sus vacaciones. Durante el emotivo adiós, el presentador agradeció al equipo y compartió sus reflexiones sobre el año que ha pasado. "Este año me ha pasado algo que no pensé que me iba a ocurrir: he aprendido y he aprendido mucho de un equipo y de televisión", declaró Cantizano visiblemente emocionado.

La despedida se volvió aún más conmovedora cuando Edu, el becario del programa, le entregó una taza con el nombre del programa y se proyectó un vídeo con los mejores momentos del presentador. Este gesto hizo que Cantizano luchara por contener las lágrimas mientras expresaba su gratitud. "Espero que os hayáis sentido cómodos conmigo. Yo entiendo el trabajo como una experiencia en la que uno se tiene que sentir cómodo y hacer sentir cómodo a la gente que nos rodea. Y aunque no lo creáis, os voy a echar de menos", añadió.

Por otra parte, la despedida de Cantizano no fue como él había planeado inicialmente, pues pretendía hacerlo de manera sencilla al final del programa. Sin embargo, el cariño y la emotividad del momento lo llevaron a adelantar su despedida formal. "Gracias a todos. Sigan viendo este programa. Ahora llega la información territorial y en plataformas. Feliz verano a todos. Gracias, gracias a todos, gracias", concluyó.

Alberto Herrera y Ana Prada RTVE

A partir del próximo lunes, 'Mañaneros' inicia una nueva etapa veraniega con Ana Prada y Alberto Herrera al frente, acompañados por Laura Lobo y Valle Aguilón. Durante los meses de julio y agosto, el programa ofrecerá una visión refrescante de la actualidad veraniega en España con el nuevo espacio '¡Ola mañaneros!'. Este segmento intentará capturar la esencia de las vacaciones en el país, con reportajes y directos desde playas, piscinas y otros destinos turísticos. Por su parte, Jaime Cantizano se prepara ahora para asumir un nuevo desafío en Onda Cero, donde tomará el relevo de Julia Otero en las tardes de la emisora. Este cambio marca un regreso completo a la radio para Cantizano, quien ha construido una sólida y amplia carrera tanto en televisión como en radio a lo largo estos años.