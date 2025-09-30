Jaydy Michel, Beatriz Luengo y Mario Vaquerizo, entre los nuevos aprendices de ‘Maestros de la Costura Celebrity’

El taller de 'Maestros de la Costura Celebrity' está listo para vivir una nueva etapa en La 1. El talent de moda producido por RTVE junto a Shine Iberia (Banijay Iberia) contará con 12 nuevos aprendices, entre los que ya se han confirmado a Jaydy Michel, Beatriz Luengo, Silvia Marty, los gemelos Edu y Jorge Román y el cantante Mario Vaquerizo. La cadena promete que esta segunda edición traerá "grandes retos y muchas risas". La conducción del formato seguirá en manos de Raquel Sánchez Silva, que repetirá al frente del programa.

Una de las principales novedades será la incorporación del diseñador barcelonés Luis De Javier como tercer miembro del jurado. Con solo 29 años, este creador se ha convertido en un referente internacional, aclamado por figuras como Beyoncé, Rihanna, Rosalía, Doja Cat, Kim Kardashian, Julia Fox y Lady Gaga. Su llegada supone un soplo de aire fresco al tribunal, que ya formaban Lorenzo Caprile y María Escoté. Considerado por muchos expertos como el nuevo "enfant terrible de la moda española", Luis De Javier destaca por una estética transgresora, que rompe normas y celebra la diversidad.

Su trayectoria internacional lo ha llevado a Londres, Los Ángeles y París, aunque actualmente ha decidido asentarse en Barcelona para impulsar su marca y reforzar la visibilidad del talento joven español. También mantiene un fuerte compromiso con la artesanía nacional, colaborando con profesionales del sector. En 2023 presentó un desfile en Nueva York junto al fotógrafo Steven Klein y la estilista Patty Wilson, bajo la mentoría del diseñador Ricardo Tisci.