Jennifer Lawrence tiene claro qué bando escoge entre Team Conrad y Team Jeremiah

'El verano en que me enamoré'puso punto y final al triangulo amoroso más comentado de los últimos años el pasado miércoles 17 de septiembre con su último episodio en Amazon Prime Video. Antes, en las redes sociales se habían popularizado los hastaghs 'Team Conrad' y 'Team Jeremiah', en el que los seguidores de la serie tomaban partido por uno de los dos hermanos entre los que tenía que elegir su protagonista, Isabel "Belly" Conklin.

Un debate del que no son ajenos los grandes rostros del cine o la pequeña pantalla como Jennifer Lawrence. La actriz estadounidense se ha mojado y aunque sus amigos le habían advertido de las consecuencias que podría tener entre los fans de la ficción, ha revelado a quién prefería: "Todos mis amigos me han ordenado que no revele esto, pero estoy del lado de Jeremiah. De verdad".

La intérprete de películas como 'Los juegos del hambre' o 'X-Men' aseguró que para ella "Conrad es tóxico" y que, aunque al personaje en un principio le gustaba la chica, dejó de estar enamorado de ella: "Que le haya confesado su amor la noche antes de su boda es una locura. Estoy del lado de Jeremiah. ¡Que me den la lata!".

Con la temporada final, 'El verano en que me enamoré' se ha convertido en fenómeno mundial, sobre todo en Instagram y TikTok. Pero no solo entre las adolescentes, sino también entre las mujeres de mayor edad, no obstante los protagonistas ronden entre los quince y veinte años.

El motivo principal de este éxito es que la trama romántica está muy polarizada y ha llevado a que el público se divida en dos equipos. Por un lado se encuentran las fans de Conrad y por otro las que apoyan a Jeremiah, siendo el primero el más amado por el público según las visualizaciones de los contenidos publicados en redes sociales. Los dos hermanos, interpretados por Christopher Briney y Gavin Casalegno, están enamorados de la protagonista, Belly, que ambos conocen desde que son pequeños al ser una amiga de la familia.

Los tres pasan todos los veranos en una lujosa casa en la ficticia ciudad de Cousins y, en la tercera y última temporada, Belly debe decidirse por uno de los dos. Un dilema que se ha trasladado fuera de la pantalla y que ha llegado hasta las grandes estrellas de la gran pantalla y la televisión.