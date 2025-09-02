Joaquín pica a Pablo Motos: "Bertín Osborne nos cuenta unas cositas que no te las ha contado a ti"

Tras presentar 'Emparejados' en el FesTVal de Vitoria, Joaquín Sánchez y Susana Saborido se han pasado por 'El Hormiguero', donde han hablado largo y tendido de la segunda temporada que arrancará este sábado en el prime time de Antena 3 con Bertín Osborne y su hija Alejandra.

Precisamente sobre el primer episodio la pareja ha intentado dejar los dientes largos a Pablo Motos, insinuándole que él no conocía la exclusiva que el cantante va a contar el próximo sábado: "Bertín nos cuenta unas cositas que no te las ha contado a ti...Nos ha contado un bombazo".

Pero rápidamente el presentador del programa afirmaba que sabía de lo que hablaban y amenazaba con contarlo si Joaquín no le contaba un chiste: "Vamos a negociar, los spoilers es una cosa antigua. Te cambio la exclusiva por el chiste".

Durante la entrevista, Joaquín y Susana también ha contado algunos de los secretos de la grabación del programa, desvelando que con tanto picante se pusieron malos: "El primero terminamos mal del estómago. Le dijimos a producción que había que bajar el nivel de picante. Aquella noche dormimos en un cuarto diferente".

Y en cuantos a las preguntas que gobernarán la segunda entrega del formato, la pareja es clara: los invitados tienen más facilidad para responder a las preguntas sexuales, pero cuando tiene que ver con el tema económico "se cortan más".

'Emparejados' es un gran show de entretenimiento presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido que combina entrevistas, pruebas de concurso, juegos, dating y mucho humor, donde todo ocurre en pareja. Bertín y Alejandra Osborne es la primera pareja invitada. A ellos se sumarán Victoria de Marichalar y Rocío Laffón, Loles León y Bibiana Fernández, entre otras parejas que tendrán que demostrar su conexión en la nueva temporada.