Así será la segunda edición de 'Supervivientes All Stars': más épica y extrema

Con los 14 concursantes ya confirmados y Laura Madrueño al frente con Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda como fieles escuderos, la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' está preparada para comenzar una nueva aventura en los Cayos Cochinos y ayudar a Telecinco a levantar unas audiencias que han caído estrepitosamente durante el mes de agosto.

Este jueves 4 de septiembre es el día marcado en el calendario para Jessica Bueno, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Iván González, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero, Noel Bayarri, Adara Molinero y Tony Spina, que optan a hacerse con el premio de 50.000 euros.

La nueva entrega del reality promete ser más épica y exigente, poniendo al límite a sus concursantes, los cuales no contarán con dotación inicial alguna. A ello se sumarán las condiciones climatológicas de los meses de septiembre y octubre, donde prevalecen las fuertes tormentas tropicales y otros fenómenos meteorológicos propios de la temporada de huracanes en el Caribe.

Mediaset ha presentado oficialmente la temporada en ocasión del FesTVal de Vitoria y ha adelantado que volverá a girar en torno a la figura de Poseidón, que tomará el control de los cayos hondureños con nuevos enigmas, incógnitas y retos para los all stars.

Todos ellos deberán afrontar más de 60 juegos, muchos de ellos inéditos, que pondrán a prueba sus capacidades físicas y su habilidad mental y dinámicas clásicas que les podrían aportar recompensas que alivien la dureza de su día a día.

Las dos nuevas playas son Armonía y Caos y cada una ofrecerá condiciones y dotaciones muy distintas para la supervivencia de los equipos, que deberán dejarse la piel en los juegos de localización y de líder, con la inmunidad y la nominación directa en liza.

Juegos clásicos

La segunda edición arrancará con la máxima intensidad sometiendo a sus leyendas a la prueba más mítica y exigente de la historia del formato, La Noria Infernal. El ganador se colgará el primer collar de líder de la edición, lo que lo convertirá en inmune en la primera ronda de nominaciones y le permitirá nominar de forma directa a uno de sus compañeros.

Este icónico juego llegará tras los siempre esperados saltos desde el helicóptero, que supondrán el arranque de la aventura y que darán paso a un espectacular circuito de barro que deberán cruzar tanto por tierra como por mar y que servirá para repartir a los supervivientes en dos equipos.

Los protagonistas de la edición volverán a reunirse para abordar las situaciones más destacadas de su supervivencia y convivencia en la mítica palapa y en el Oráculo de Poseidón, renovado con la incorporación del Altar de Poseidón, en el que la audiencia tendrá mucho que decir.

Además, también se incorporará a las dinámicas de los supervivientes el Triángulo de Fuego, una asamblea semanal que se celebrará entre llamas para tratar de arreglar sus diferencias y en la que tendrán que elegir quién de ellos merece una penitencia por algún comportamiento y actitud concretos.