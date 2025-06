Joaquín Prat destapa el feo gesto de Isa Pantoja tras su salida de Telecinco

Isa Pantoja y Asraf Beno han sido padres de su primer hijo en el día de ayer y en 'Vamos a ver', el magacín de sobremesa de Mediaset liderado por Joaquín Prat y Patricia Pardo, han querido acordarse de la que era su compañera de plató ya que la hija de la Tonadillera Isabel Pantoja fue uno de los fichajes galácticos del sonoro fracaso que ha sido 'La familia de la tele', que el pasado miércoles 18 de junio emitió su último programa, registrando un paupérrimo share de 4,5%. La salida de Isa Pantoja del espacio de Mediaset no fue positiva y hay cierto resquemor por parte de Joaquín Prat, que no ha ocultado su malestar con la hermana pequeña de Kiko Rivera, haciendo manifiesta su enfado, tanto en directo como en las redes sociales del programa.

Adriana Dorronsoro, copresentadora durante el club social del programa, fue la encargada de anunciarlo con entusiasmo, destacando que siempre es motivo de celebración cuando nace un niño. Joaquín Prat, presentador principal, también reaccionó positivamente, mostrando satisfacción por el buen estado tanto del bebé como de la madre. Sin embargo, no tardó en expresar cierto malestar personal. El motivo: la hija de Isabel Pantoja abandonó el programa para fichar por 'La Familia de la Tele' en RTVEsin despedirse formalmente de él. Aunque algunos colaboradores aseguraron haber recibido una despedida, Joaquín dejó claro que él no fue uno de ellos, lanzando una pulla en tono serio pero sin perder la compostura, mientras el resto del equipo intentaba suavizar la situación con humor.

Muy enfadado con ella

A pesar del gesto que molestó a Joaquín Prat, el periodista no dejó que la situación empañara el momento feliz que atraviesa Isa Pantoja. Aunque dejó claro que no recibió ni una nota ni un mensaje al dejar el programa, su respuesta no fue especialmente rencorosa. Incluso cuando Adriana Dorronsoro bromeó pidiéndole a Isa que le escribiera, él reaccionó con desinterés, como dando por cerrada la etapa. La tensión en plató fue evidente durante unos segundos, especialmente al confirmar que su despedida fue "a la francesa", es decir, sin previo aviso. Alessandro Lequio también intervino, señalando que ese comportamiento no había sido elegante. Aun así, el ambiente se relajó al centrarse nuevamente en el nacimiento del bebé, que parece haber sido lo suficientemente positivo como para que incluso Joaquín celebrara la noticia. Finalmente, todos coincidieron en enviar buenos deseos a Isa y Asraf, dejando atrás la polémica momentáneamente.