Jordi González anuncia su jubilación y lo que llegó a cobrar en Telecinco: "Entré en una época dorada"

El presentador Jordi González tiene las ideas claras y después de una exitosa carrera en televisión, donde puede presumir de haber trabajado en las principales cadenas del país, ha decidido que es el momento de retirarse. Aunque la fecha exacta de su jubilación no está escrita, el comunicador ha asegurado que 'Col·lapse', formato de TV3, será su último programa.

Así lo ha hecho saber en una entrevista con el diario catalán 'ARA', explicando que tiene claro que será su "epílogo". "Lo podemos escribir ante notario. Puede durar tres meses o tres años, pero no haré otro programa", ha apuntado.

De hecho, el presentador nacido en Barcelona se ha atrevido a adelantar cuál será su plan en su primer día como jubilado. "Al día siguiente iré a Japón, que todavía no he ido. Quiero aprender inglés y aprender a cocinar", ha declarado. Unas actividades que se propuso "cuando tenía 40 años" y que veinte años después aún no ha podido llevar a cabo.

Los últimos meses no han sido nada sencillos para Jordi González, que tras un viaje a la ciudad colombiana de Medellín estuvo a punto de morir tras contraer una bacteria. Algo difícil de olvidar y que le ha hecho ver la vida con otros ojos y ponerse otras metas más personales.

"Durante un tiempo tenía pesadillas todas las noches con lo que me ha ocurrido. Ahora veo mi vida de otra manera. Me han cambiado las prioridades. Me voy a dar prioridad a mí mismo. Voy a ser menos González y más Jordi. Me ha encantado notar el cariño de la gente", ha relatado.

Sueldo en Telecinco

Gran parte de la carrera de Jordi González no se entiende sin Telecinco, pues el presentador catalán ha estado vinculado a la cadena durante dos décadas y otro de los asuntos que abordó durante la entrevista fue el tema económico, desvelando lo que llegó a cobrar: "Entré en Telecinco en 1998 y pagaban una barbaridad".

"Los colaboradores, cuando iban a un programa como 'La noria', cobraban 1.500 euros. Ahora están pagando entre 200 y 300. Yo entré en Telecinco en una época dorada, cuando ficharon también a Ana Rosa, Jesús Vázquez, Pedro Piqueras y a mí. Vasile nos decía que éramos la aristocracia de la tele", ha proseguido.

"Mi mejor sueldo lo llegué a ganar en el año 1999. Cobraba 20 millones de pesetas, 120.000 euros por programa, no por temporada. Después de los 2000, los sueldos se fueron moderando. Yo en el 2002 ya no cobraba tanto. Y cuando llegó la crisis nos recortaron a todos un 50%", ha detallado.