Kira Miró estalla contra los «reportajes fotográficos sexys» que incluían sus promociones

Los podcasts están siendo fuente de declaraciones y revelaciones que en los medios tradicionales no eran tan habituales. La última celebridad en hacerlo ha sido Kira Miró. La actriz canaria, ganadora de la primera edición de «El Desafío», nunca ha tenido mido a hablar de los tabúes que rodean a su profesión.

En su última intervención ha denunciado los reportajes fotográficos sexys que le obligaban a hacer en sus primeras promociones de trabajo. La actriz ha explicado que en esos años sus referentes salían en las portadas de revistas masculinas y en la industria se entendía que formaba parte de la profesión, como también lo pensaban los representantes.

La actriz reflexiona sobre la libertad de la que dotan ahora las redes sociales para decidir que contenidos haces y cuáles no, permitiéndote diseñar las promos a tu medida. Así, la actriz no crítica a las actrices que libremente quieran hacer ese tipo de reportajes, sino que se sistematizase hace años cuando no todas estaban por la labor y se utilizase como chantaje o se disfrazase como «el camino hacia el éxito».

En el propio caso de Kira, ha reconocido que ella ya decidió hace años que ese tipo de reportajes no formasen parte de sus promociones. En otras entrevistas, la actriz canaria también ha criticado otros aspectos de su profesión como la brecha edad, a partir de la cual «dejan de llamarte para ciertos papeles».