El CEO de una empresa de alquiler temporal afirma que "los propietarios valoran más la estabilidad que el beneficio"

El director ejecutivo de LIVE4LIFE, Alberto Añaños, ha revelado en una entrevista en laSexta Columna que la principal preocupación de los propietarios que confían en su plataforma no es la maximización de beneficios, sino la garantía de seguridad en sus inmuebles. La empresa, que gestiona actualmente más de 40.000 alojamientos en toda España, se especializa en el alquiler por habitaciones dirigido específicamente al colectivo estudiantil, un sector que según Añaños presenta el menor riesgo de impago.

Aunque reconoce que los propietarios pueden obtener entre un 20% y 25% más de rendimiento económico con este modelo de alquiler, el CEO insiste en que esta ventaja económica se ve compensada por obligaciones fiscales.

"Esa diferencia, lo más seguro, es que luego se vaya en la declaración de la Renta, ya que quien alquila por la ley de arrendamientos urbanos tiene una deducción del 50%", explicó Añaños durante su intervención.

Un modelo de negocio centrado en los estudiantes

La estrategia de LIVE4LIFE se basa en ofrecer a los propietarios lo que denominan "el inquilino más seguro del mercado": el estudiante. Según sus datos, este colectivo mantiene el porcentaje más bajo de impagos, lo que reduce significativamente los riesgos para los propietarios. Añaños argumenta que esta seguridad, más que el potencial beneficio económico, es el principal factor que atrae a los dueños de viviendas hacia su plataforma.

Para reforzar esta confianza, la empresa incluye entre sus servicios una garantía antiimpagos que, según admite el propio CEO, resulta muy rentable para la compañía debido al escaso riesgo real que representa este fenómeno en el sector estudiantil. "A los propietarios les da mucha seguridad, pero nosotros sabemos que el porcentaje de riesgo es relativamente bajo", reconoció Añaños.