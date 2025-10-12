Manu Tenorio se despide de 'Bailando con las estrellas' y critica la decisión del jurado

Manu Tenorio se convirtió este sábado en el cuarto expulsado de 'Bailando con las estrellas', tras enfrentarse en el duelo final a Bárbara Rey. El cantante, que no logró convencer al jurado en esta ocasión, no ocultó su malestar por la decisión y lanzó varios mensajes de crítica durante y después del programa.

La gala de Telecinco estuvo marcada por la tensión después de que Sara Escudero anunciara su retirada del concurso debido a una lesión. Con una plaza libre, los jueces decidieron que fueran Bárbara Rey y Manu Tenorio quienes se jugaran la continuidad en el formato. La vedette, que había tenido un contratiempo en su primera actuación, se impuso finalmente al exconcursante de 'Operación Triunfo', que ya había protagonizado algún desencuentro con su bailarina en los ensayos.

Tras repetir sus coreografías, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez optaron por salvar a Tenorio, mientras que Blanca Li, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal apostaron por Bárbara Rey, inclinando la balanza a favor de la madre de Sofía Cristo. De esta manera, el sevillano se despedía del concurso entre aplausos... y reproches.

“Pelayo no ha sido fiel a su palabra, antes dijo que había que valorar la constancia y el trabajo y eso es justo lo que no ha valorado”, lamentó el artista ante las cámaras tras conocer el veredicto. Más tarde, recurrió a sus redes sociales para reiterar su descontento: “Sigamos así: sin reconocer el trabajo, sin reconocer el esfuerzo, sin reconocer la evolución, sin reconocer la constancia, sin reconocer el compromiso. ¡Buen camino!”, escribió en su cuenta de X.