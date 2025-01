Laura Escanes revela su sueldo en las Campanadas de la televisión catalana: "Es una televisión pública, no me paga mucho dinero"

Ya llevamos 11 días de 2025, pero siguen resonando cuestiones del pasado en el día de hoy. Un ejemplo son las Campanadas en televisión, una programación de la que se pueden comentar muchos aspectos, como son la vestimenta, la pareja en cuestión o incluso el salario. Este último caso ha rodeado recientemente a la influencer Laura Escanes, quien ha revelado su salario en TV3 (la televisión pública catalana) en el último o primer evento del año en la pequeña pantalla; cada uno toma el punto de vista que crea oportuno.

Todo un éxito poco remunerado

Los números de Laura Escanes en las Campanadas de TV3 son astronómicos. Junto a Miki Núñez, con quien ya había repetido dúo de Fin de Año en 2023, el ente público catalán consiguió una cuota de pantalla del 32,2%, superando más de 824.000 espectadores que escogieron a influencers y cantante como mensajeros del primer mensaje de 2025. Un trabajo no tan bien remunerado según Escanes, que a través de su perfil de Instagram (que ostenta 1,9 millones de seguidores) durante un directo con sus followers reveló cuál fue su salario, el mismo que recibió también Miki Nuñez. “Es una televisión pública, no me paga mucho dinero. Unos 5.000 euros”, fue la cifra que percibieron por parte de TV3.

Al contrario que TV3, hubo muchas cadenas que no obtuvieron una cuota de pantalla muy agraciada durante las Campanadas 2024. Varias cadenas no lograron una cuota de pantalla destacada, al contrario que TV3, con un 0,0%. GALICIA TV, segunda cadena de TVG, quedó lejos del 10,5% de su canal principal (102.000 espectadores). Similar fue el caso de CSUR-AND, que no replicó el 16,9% y 542.000 espectadores de Canal Sur, o TPA2, con cifras mucho menores que el 5,6% y 24.000 de TPA. Incluso otras como La 7 e IB3 GLOBAL marcaron un 0,0% de audiencia. Por otro lado, cadenas temáticas como Clan (0,5%), Teledeporte (0,6%) y La Otra (0,7%) rozaron mejores registros.