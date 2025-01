Llega la paz entre Millán Salcedo y Josema Yuste ¿por navidad?

Fueron el dúo más divertido de la historia: Martes y Trece y pasaron a la historia por parodias inolvidables que han ido de generación en generación. El humor en estado puro: eso eran Millán Salcedo y Josema Yuste. A pesar de que hace muchos años de que la pareja profesional decidió tomar caminos separados también hace tiempo que en más de una ocasión salta la chispa de la polémica. Sin ir más lejos, en esta ocasión ha sido en el mes de noviembre cuando Millán Salcedo hizo unas polémicas declaraciones. Y a partir de ahí respuestas y más respuestas de una y otra parte.

Ahora, ya de cara a la navidad y el cierre del año, parece que se cierra la guerra y llega el turno a la paz. Es por eso que Josema Yuste ha declarado e Europa Press: “Yo soy un hombre pacífico. Yo le deseo lo mejor a Millán, y él a mí también”. Fue justo en un partido benéfico entre artistas y famosos a beneficio de la fundación de Aless Lequio y como no puede ser de otra manera para contribuir en la lucha contra el cáncer infantil. Eso sí, de la misma manera que quiso calmar las aguas aclaró que: “un reencuentro profesional es imposible” alegando al pasado: “es mejor dejar el recuerdo bonito en la gente”.

Josema se extendió con el tema: “Yo le deseo a Millán lo mejor. Le admiro mucho y, lo he dicho siempre, es el cómico que más me ha hecho reír en mi vida”, y zanjando el tema afirmando que no le guarda rencor.

Pues ya está parece que el fin de año y la magia de la navidad ha llegado a esta mítica pareja que hizo reír a España.