Luis Zahera desvela en 'El Hormiguero' su surrealista encuentro con Camilo Sesto: "Fui a pedirle un autógrafo, pero..."

La noche del martes, 'El Hormiguero' de Antena 3 ha recibido a dos de los actores más carismáticos del cine español: Luis Zahera y Karra Elejalde. Los intérpretes han acudido al programa de Pablo Motos para presentar su nueva película, "Tierra de nadie", un thriller de acción ambientado en Cádiz que llegará a los cines el próximo 28 de marzo. Durante la entrevista, los actores han compartido anécdotas del rodaje, han hablado sobre su carrera y han dejado momentos de humor que han hecho las delicias del público.

Pablo Motos ha abierto el programa con una calurosa bienvenida a los actores: "Esta noche el programa os va a sorprender. Hoy han venido a divertirse a 'El Hormiguero' los actores Luis Zahera y Karra Elejalde". La entrada de los intérpretes ha sido recibida con una gran ovación del público, seguida de un efusivo abrazo con el presentador valenciano. Nada más comenzar la conversación, Pablo Motos les ha preguntado si ya habían trabajado juntos en otras producciones. "Sí, claro que nos conocíamos y hemos trabajado conjuntamente antes en otros proyectos", han afirmado al unísono. Karra Elejalde ha añadido que "Tierra de nadie" representa su tercera película juntos.

El buen ambiente y la complicidad entre ambos se ha hecho evidente cuando Pablo Motos ha preguntado a Elejalde qué destacaría de la personalidad de Zahera. Entre risas, el actor gallego ha bromeado: "Seguro que va a decir que tengo personalidad múltiple". A lo que Karra ha respondido: "Pues sí, porque es muy bipolar, eh. Es un hombre dominado por sus distintos yo. Es un compañero muy bueno y siempre mete una morcilla en los textos, siempre los hace suyos". Luis, divertido, ha no dudado en reconocerlo: "Sí, todo eso es verdad".

Por otra parte, sobre su nueva película, Zahera la ha definido como "un thriller de acción con mucho suspense. Es una historia de una amistad imposible entre tres amigos". Elejalde ha complementado la idea: "Es lo que él ha dicho, una oda a la amistad no exenta de crítica social y de sentimientos". Además, ha resaltado el contexto en el que se desarrolla la historia: "En la película hablamos de que España es la puerta, por el sur, del narcotráfico. Antes lo hacían por Galicia, pero ahora es por Cádiz. Es sorprendente que los narcos tengan mayores infraestructuras que los agentes que intentan detenerlos". Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del filme es el rol de cada actor. Mientras que Elejalde interpreta a un narcotraficante, Zahera da vida a un policía. "Es el mundo al revés esta película", ha bromeado el actor gallego, mientras que su compañero ha añadido: "Pero hay que decir que en la película somos amigos".

El rodaje de "Tierra de nadie" no ha estado exento de dificultades, especialmente por las condiciones climáticas. Elejalde ha recordado las bajas temperaturas en las escenas marítimas: "Sufrimos la lluvia artificial, que es mucho más fría que la natural. A mí cuando me cae el agua se me hace imposible incluso hablar de lo fría que está". Asimismo, Elejalde ha mencionado una anécdota sobre una secuencia en las marismas: "Yo crucé los charcos de las marismas y le dije al director que lo iba a hacer antes que mi doble. Fue acojonante y al final decidí que lo hiciera él porque era muy duro ir corriendo por ese sitio". Ambos actores también sufrieron lesiones durante el rodaje. "Yo me lesioné al darme un golpe. Fui imbécil al tirarme por una escalera y hacerme daño en una rodilla", ha relatado Zahera con su característico humor. Elejalde, sin quedarse atrás, ha confesado: "Yo me lesioné en 15 lugares del cuerpo. Me hice una hernia umbilical y estuve con el pie fastidiado durante cinco meses".

Más allá de la película, la entrevista también ha dejado momentos de humor y reflexiones sobre su vida y carrera. Pablo Motos les ha preguntado si practicaban sus reacciones en las ceremonias de premios por si no ganaban. Elejalde ha dado un consejo basado en su propia experiencia: "Lo que tienes que hacer si te enfada que no te lo den es pensar siempre que no te lo vas a llevar. Así no tienes ninguna aspiración y, si te lo dan, pues te sorprendes y te ilusionas". Otro de los momentos más divertidos de la noche ha llegado cuando Elejalde ha explicado su método poco convencional para inspirarse: "Las mejores ideas se me ocurren cagando. Cuando el esfínter se relaja, las musas te iluminan". Zahera, sin perder la oportunidad de bromear, ha respondido entre risas: "Ha sido escucharlo y me han entrado ganas de cagar".

En otro orden de cosas, sobre sus inicios en la actuación, Zahera ha recordado una travesura infantil: "Fue a los 7 años, en la catedral de Santiago, cuando ponían el botafumeiro. Yo decidía cruzar por en medio y la gente me miraba con sorpresa, pero nadie me ayudaba". También ha habido un espacio para hablar de la admiración por otras figuras. "Yo no soy mitómano ni de deportistas, ni de artistas. Si veo a Keith Richards, que me encanta, no le pediría una foto, pero lo que sí haría es reconocer más el trabajo de un bombero o un médico que ha salvado a alguien", ha comentado Elejalde. Zahera, en cambio, sí se considera fanático de ciertos personajes: "Yo era muy fan de Antonio Durán 'Morris' y siempre iba a verle al teatro. No le pedía fotos, pero me encantaba verlo actuar".

Finalmente, una de las anécdotas más inesperadas de la noche la ha protagonizado Zahera al recordar su encuentro con Camilo Sesto: "Fui nervioso con mi libreta y mi bolígrafo para pedirle un autógrafo. Camilo cogió el rotulador, le dio una esnifada y me dijo que era increíble cómo olían esos rotuladores. Yo me quedé de piedra porque solo quería un autógrafo y solo se me ocurrió decirle: 'sí, tengo entendido que huelen muy bien'". Pablo Motos y Karra Elejalde no han podido contener la risa al escuchar esta anécdota tan surrealista y han afirmado al unísono: "Qué buena anécdota, no hemos visto venir en ningún momento ese final".