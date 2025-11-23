Maruja Torres, Maya Hansen y Luna Ki protagonizan la nueva entrega de ‘Al cielo con ella’ en La 2

La 2 emite este domingo una nueva entrega de 'Al cielo con ella', que adelanta su horario habitual y podrá verse a partir de las 22:00 horas, también disponible en RTVE Play. El programa, presentado por Henar Álvarez, contará con la participación de Maruja Torres, Maya Hansen y Luna Ki, además de las secciones habituales de Victoria Martín y la actuación musical de Manny Calavera.

Coincidiendo con el 50º aniversario de la muerte de Franco, Henar Álvarez dedicará parte del programa a analizar cómo era la vida cotidiana de las mujeres en los años 50 y 60, así como los cambios que se han producido desde entonces. La presentadora reflexionará sobre la visión idealizada que algunas personas mantienen de aquella época y repasará las limitaciones sociales, laborales y personales que afectaban a las mujeres durante la dictadura.

La primera invitada de la noche será la periodista Maruja Torres, que visita el programa para presentar su nuevo libro, 'Cuanta más gente se muere, más ganas de vivir tengo'. En su conversación con Henar Álvarez, abordará temas como el envejecimiento, la percepción social de la vejez y la libertad que, asegura, llega con el paso del tiempo.

A continuación, la diseñadora Maya Hansen se sumará a la charla para repasar su trayectoria profesional y el regreso del corsé a la moda contemporánea. Hansen, que ha trabajado para artistas internacionales como Lady Gaga, comentará los retos que aún afrontan las mujeres creadoras en la industria y mostrará a cámara algunas de sus piezas más reconocidas.

En su sección, Victoria Martín propondrá una comparación entre las figuras públicas tradicionales —con personalidades más controvertidas— y el perfil de las influencers actuales, analizando cómo han cambiado las dinámicas de la fama y la exposición mediática.

La parte musical del programa correrá a cargo de Manny Calavera y de Luna Ki, que interpretará en directo su nuevo single, 'Tu lady', además de repasar su etapa reciente tras su paso por el Benidorm Fest.