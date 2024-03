'MasterChef' responde a las críticas de Terelu Campos en su adiós de 'Bake Off'

La próxima entrega de 'MasterChef' se encuentra en la etapa de preparativos antes de encender nuevamente los fogones en TVE con su duodécima edición. Aunque la fecha de estreno aún no ha sido confirmada, se espera que ocupe el espacio dejado por 'Bake Off: famosos al horno', el cual está por finalizar con sus últimas entregas.

Este pasado jueves, TVE y la productora Shine Iberia han ofrecido una rueda de prensa para presentar todos los detalles de la próxima temporada de 'MasterChef'. Durante este evento, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera hablaron sobre los comentarios críticos que recibieron por parte deTerelu Campos durante la presentación de 'Bake Off: famosos al horno'. Terelu expresó su agradecimiento a los jueces de 'Bake Off', Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular, por su enfoque "respetuoso" hacia los concursantes. Sus palabras, aunque no mencionaron directamente a 'MasterChef', fueron interpretadas como una crítica velada hacia el jurado del programa culinario de TVE. Campos destacó la importancia de la firmeza y rigurosidad sin recurrir a la "agresión o humillación hacia los participantes".

Al respecto, Pepe Rodríguez respondió con humor y cierta ironía preguntando si los comentarios de Campos estaban dirigidos hacia ellos, pero aseguró que personalmente no se sintió aludido, tratando de zanjar el asunto sin entrar en polémicas. Jordi Cruz, por su parte, defendió el enfoque del programa, destacando que los jueces se centran en "evaluar los platos y las actitudes de los concursantes sin juzgar a las personas", manteniendo así un ambiente respetuoso. Ambos jueces de 'MasterChef' manifestaron su intención de hablar con Terelu Campos para aclarar cualquier malentendido, insinuando una buena relación con la presentadora y colaboradora de 'D Corazón'.